El tremendo elogio de Pep Guardiola tras el nuevo récord de Messi: "Normalizar lo imposible"

Lejos de ser un encuentro deportivo dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el partido entre el conjunto albiceleste y su par austriaco fue un hecho hístorico en el mundo del deporte. En una tarde que quedará grabada en las páginas doradas del fútbol moderno, la Selección Argentina derrotó 2-0 a Austria en el Estadio Dallas por la segunda fecha del Grupo J, asegurando de forma anticipada su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni debió apelar a su versión más pragmática y paciente para destrabar un compromiso sumamente físico, donde el intenso planteo táctico y la asfixiante presión tras pérdida propuesta por el entrenador austríaco Ralf Rangnick incomodaron la habitual circulación albiceleste. El encuentro comenzó con un fuerte golpe de dramatismo cuando, apenas a los ocho minutos de la primera mitad, Lionel Messi falló inesperadamente un penal desviando su remate al palo derecho del arquero Alexander Schlager, luego de que el VAR confirmara una infracción sobre Lautaro Martínez.

Lejos de amilanarse, el campeón del mundo mantuvo la simetría entre sus líneas, resistió con solidez en el fondo gracias a la descomunal tarea de Lisandro Martínez y capitalizó su jerarquía a los 38 minutos mediante una brillante combinación colectiva: Facundo Medina trepó por la izquierda, envió un centro atrás que Thiago Almada dejó pasar con astucia, y Messi apareció en la frontal del área para clavar un zurdazo inatajable. En el complemento, a pesar de la salida obligada de Cristian "Cuti" Romero por una molestia física y del empuje europeo, Argentina manejó los tiempos con el equilibrio de Enzo Fernández y liquidó la historia a los 95 minutos, cuando el propio astro rosarino capturó un rebote en el área chica y, a pura gambeta, firmó el 2-0 definitivo.

Pero la épica traspasa esa descripción de lo ocurrido en la jornada en Texas. ya que sirvió como escenario para que Lionel Messi destruyera un abanico de marcas mundiales homologadas de inmediato por las autoridades de los Récords Mundiales Guinness. Al consumar su doblete, el capitán argentino alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, dejando atrás de forma definitiva los 16 tantos del alemán Miroslav Klose para consagrarse como el máximo goleador histórico de los Mundiales en soledad.

Asimismo, su presencia en el once titular le permitió establecer el récord absoluto de más partidos disputados en la competición con 28 encuentros y, consecuentemente, adueñarse de la marca de mayor cantidad de minutos jugados en un Mundial al acumular un total de 2.489 sobre el terreno de juego. Paralelamente, la victoria frente al combinado austríaco lo alzó como el futbolista con más partidos ganados en la historia del certamen, registrando 18 triunfos individuales, mientras estiraba a seis su racha de partidos consecutivos anotando en citas mundialistas, un hito que comparte únicamente con las leyendas Just Fontaine y Jairzinho.

El estallido estadístico de la "Pulga", a tan solo dos días de celebrar sus 39 años, desató una ola de elogios y reacciones en las redes sociales por parte de las máximas personalidades del deporte rey a nivel global. El astro francés Kylian Mbappé no dudó en rendirse ante la vigencia de su excompañero catalogándolo públicamente como el mejor de la historia, en sintonía con las declaraciones de vestuario de Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, quienes manifestaron que se vive algo irrepetible a su lado. La repercusión fue de tal magnitud que incluso plataformas ajenas al ámbito estrictamente deportivo se sumaron a la oleada de reconocimientos; la multinacional tecnológica Google activó una experiencia interactiva especial en su buscador, desplegando un ingenioso gráfico animado oculto cada vez que los usuarios introducen el nombre del capitán argentino para celebrar un legado que ya se percibe como inalcanzable.

Unas palabras muy emocionales fueron aportadas por Pep Guardiola, su ex entrenador del Barcelona en su época de juventud, que reconoció la labor del consagrado futbolista a lo largo de los años. "La noticia no es que Leo haya batido otro récord. La noticia es que seguimos sorprendidos. Después de veinte años haciendo cosas extraordinarias, todavía consigue que el mundo del fútbol se detenga y diga: "¿Cómo puede hacerlo otra vez?" , reconoció y agregó: "Convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales es algo gigantesco. Estamos hablando de la competición más difícil, la que juzga a los jugadores para siempre. Y aun así Leo ha encontrado la manera de dejar su nombre por encima de todos. Eso habla de talento, pero sobre todo habla de una longevidad y una mentalidad que nunca había visto".

"Cuando la gente analiza a Messi, suele contar goles. Yo creo que ese es el error. Los goles son la consecuencia. Lo verdaderamente único es que durante veinte años ha entendido el juego mejor que nadie. Hoy rompe un récord histórico, pero lo que me impresiona es que sigue viendo el fútbol unos segundos antes que el resto", analizó Guardiola y reflexionó: "Hay jugadores que marcan una época. Luego están Pelé, Maradona y algunos pocos más que marcan generaciones. Leo ha ido más allá. Ha marcado una era completa del fútbol mundial. Los niños que nacieron cuando él ya era una estrella hoy son adultos y siguen viéndolo romper récords".

"Lo más difícil en el deporte no es llegar. Es mantenerse. Y Leo no se ha mantenido; ha seguido evolucionando. Ha sido el mejor adolescente, el mejor jugador en su plenitud y ahora sigue siendo decisivo cuando muchos otros ya estarían retirados o viviendo de sus recuerdos. Este récord en los Mundiales tiene algo especial porque millones de personas entienden lo que significa esa camiseta, esa presión y ese escenario. Y aun así, cuando el partido se vuelve importante, el balón sigue encontrándolo a él", concluyó y cerró: "Muchas veces me preguntan qué hizo diferente Messi. La respuesta es sencilla: convirtió lo excepcional en rutina. Hoy todos hablan del máximo goleador de la historia de los Mundiales. Dentro de unos días parecerá normal. Y eso es exactamente lo que ha hecho Leo durante toda su carrera: normalizar lo imposible. Yo ya no tengo palabras nuevas para describirlo. Cada vez que creo que se acabaron los elogios, él inventa otro récord. Así que simplemente diré: gracias, Leo. Porque los entrenadores, los jugadores y los aficionados sabemos que estamos viendo algo que difícilmente volverá a repetirse".

Este presente de gloria contrasta con la extensa y mutante trayectoria cronológica de Lionel Messi en la Selección Nacional, su debut oficial en la máxima cita se produjo en Alemania 2006, irrumpiendo como un adolescente prodigio que anotó ante Serbia y Montenegro, dando paso a una posterior etapa de marcadas frustraciones colectivas bajo las eliminaciones prematuras en Sudáfrica 2010 y Rusia 2018. El punto de mayor angustia se vivió en Brasil 2014, cuando la Albiceleste cayó en la final ante Alemania, sumado a las dolorosas caídas consecutivas por penales en las finales de la Copa América ante Chile.

Sin embargo, el ciclo comandado por Lionel Scaloni reconfiguró su historia por completo: la obtención de la Copa América 2021 en el Maracaná destrabó la presión sistémica, catapultando al equipo hacia el histórico título en el Mundial de Qatar 2022 y la posterior reválida en la Copa América 2024, consolidando un proceso de madurez extrema donde Messi pasó de ser la joven promesa a transformarse en el conductor absoluto y espiritual de un plantel multicampeón.

Con el pasaporte a la fase eliminatoria asegurado gracias al puntaje ideal en el inicio del torneo, el actual campeón ya calibra sus próximos compromisos para seguir defendiendo la corona ecuménica. Los dirigidos por Scaloni completarán la fase de grupos este sábado 27 de junio ante Jordania en el mismo recinto de Dallas, buscando sellar definitivamente el primer puesto de la zona. Una vez concluido el Grupo J, el combinado nacional centrará toda su atención en el cuadro de los dieciseisavos de final, instancia eliminatoria en la que se medirá frente a uno de los clasificados provenientes del reñido Grupo H, zona de alta exigencia que integran las selecciones de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

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por R.N.