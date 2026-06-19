El divertido video de todos los abrazos entre Messi y Scaloni en 20 años

Lionel Messi y Lionel Scaloni comparten algo más que un título mundial: veinte años de historia en común que quedaron inmortalizados en un video que se viralizó esta semana y generó miles de reacciones en las redes sociales.

El clip comienza con una escena que pocos recuerdan: el 30 de mayo de 2006, en el amistoso previo al Mundial de Alemania contra Angola en el estadio Arechi de Salerno, Italia. Esa noche, un joven Messi de 19 años ingresó en el segundo tiempo, mientras que Scaloni, entonces lateral derecho del West Ham, estuvo en el banco. Pero el momento bisagra del compilado llegó días después, el 24 de junio, cuando Argentina se impuso 2 a 1 a México en los octavos de final. Tras el gol de Maximiliano Rodríguez en el minuto 97, Messi corrió a abrazar a su compañero con una euforia que nadie interpretó entonces como el inicio de un vínculo histórico.

La segunda parte del video salta directamente a Qatar 2022. El mismo abrazo, dieciséis años después, pero con la Copa del Mundo en el medio. Messi y Scaloni, ahora capitán y director técnico de la Selección Argentina, se funden en el césped del Estadio Lusail tras el triunfo en la final ante Francia por penales. La emoción de ambos, desbordada, contrasta con aquel festejo juvenil de Alemania y cierra el arco de una relación que atravesó más de dos décadas.

El video, que circuló masivamente en la previa del Mundial 2026, fue tomado como una señal de buen augurio por los hinchas argentinos que siguen de cerca la campaña de la Scaloneta en la competencia que se celebra esta vez en Estados Unidos, México y Canadá. El clip acumula millones de reproducciones y cientos de comentarios que repiten, con distintas palabras, la misma idea: que aquel abrazo en Italia fue el inicio de algo que todavía no terminó.

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