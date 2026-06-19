El video del "Pocho" Lavezzi en el festejo del vestuario de la Selección

La victoria de la Selección Argentina ante Argelia no terminó en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Tras el contundente 3-0 con el que el equipo de Lionel Scaloni arrancó la defensa del título en el Mundial 2026, el festejo continuó puertas adentro. Y desde ese mundo privado llegó un video que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales: Nicolás Otamendi filmó a Ezequiel "Pocho" Lavezzi bailando cumbia en el pasillo del vestuario, sumado a la celebración como si nunca hubiera dejado de pertenecer a ese grupo. La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para desatar una catarata de reacciones entre los hinchas.

El exdelantero de San Lorenzo y el Paris Saint-Germain había sido visto durante el partido en las tribunas del estadio de Kansas, junto a otros excompañeros de la Selección como Javier Pastore y el ex Real Madrid Santiago Solari. También estuvo presente Marcelo Gallardo, en su nuevo rol de comentarista televisivo. Sin embargo, fue el Pocho quien se robó la escena con su aparición en el video del festejo: con el ritmo encima, la sonrisa de siempre y sin ningún protocolo, se metió de lleno en la celebración del plantel campeón.

Los comentarios en las redes no tardaron en inundarse de nostalgia y afecto. Para muchos seguidores, ver a Lavezzi integrado al festejo del plantel actual resultó una imagen cargada de simbolismo: el Pocho representa a esa generación que batalló durante años para llevar a Lionel Messi a lo más alto y que no pudo completar el sueño. Jugó los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde la Selección llegó a la final y cayó ante Alemania en tiempo suplementario. Aquel ciclo de frustraciones fue el antecedente directo del equipo que finalmente se coronó en Qatar 2022.

Su retiro del fútbol profesional en 2018 no lo alejó del mundo albiceleste. La presencia de Lavezzi en Kansas para el debut del bicampeón del mundo confirma que el vínculo afectivo que construyó con ese grupo a lo largo de los años sigue intacto. El video de Otamendi lo inmortalizó de la mejor manera posible: con cumbia, con baile y con la misma energía desbordante de siempre. El Pocho sigue siendo parte de la familia, aunque sea desde el pasillo.