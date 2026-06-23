La contundente encuesta que ubica a Milei en séptimo lugar

Una nueva encuesta de D'Alessio IROL en conjunto con la consultora del analista político Sergio Berensztein midió la imagen de 20 dirigentes del oficialismo y la oposición sobre 800 casos a nivel nacional, y dejó más de una sorpresa. El primero de los llamativos: Guillermo Francos, el exjefe de Gabinete que dejó el Gobierno peleado con el asesor Santiago Caputo, encabeza el ranking con un 45% de imagen positiva. El exfuncionario ya anticipó que aspira a ser candidato en 2027, en alguna de las dos Buenos Aires. El segundo: Mauricio Macri, que venía flojo en las mediciones pero remontó con sus críticas al Gobierno —en especial por el caso Adorni—, y quedó tercero con 39%. En el medio de los dos, más previsible, Patricia Bullrich con 43%. La senadora libertaria suele puntear este tipo de mediciones.

El presidente Javier Milei quedó séptimo. Para un hombre que llegó al poder montado en su imagen disruptiva, ese puesto en un ranking de figuras afines y rivales es una señal a atender. En el último lugar quedó Manuel Adorni, el jefe de Gabinete acorralado por la política y la Justicia para que deje su cargo, cuya imagen no alcanza el 20% de valoración positiva. Juan Grabois fue la excepción en el segmento inferior, con 33 puntos positivos; el resto de ese bloque quedó por debajo del umbral del 30% y tres dirigentes ni siquiera llegaron al 20%.

En cuanto a las variables macroeconómicas, la evaluación de la situación actual logró un leve rebote tras tres meses consecutivos a la baja: el 65% de los encuestados sigue considerando que la situación está peor que el año anterior —3 puntos menos que el mes previo—, mientras que el 33% cree que mejoró. Las expectativas para el año próximo también se recuperaron levemente: el 41% cree que la economía estará mejor en doce meses y el 55% evalúa que estará peor.

La percepción económica personal, en cambio, no acompañó esa recuperación: el 68% se siente peor posicionado que un año atrás, el nivel más alto desde agosto de 2024 y el mismo porcentaje que el mes anterior. La gestión de Milei también registró un rebote mínimo —subió 2 puntos luego de cuatro meses de caída continua— pero el 60% sigue evaluándola de forma negativa y apenas el 39% apoya al equipo libertario.

En materia de preocupaciones ciudadanas, la inseguridad desplazó a la economía del primer puesto con 65%, seguida por la incertidumbre económica (64%) y la posibilidad de corrupción en el Gobierno (58%), un ítem que escaló posiciones tras varios meses de escándalos en el entorno presidencial.