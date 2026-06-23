Quién es la madre de Adorni que pagó un año de alquiler por adelantado en un country

La lupa judicial que sigue los sospechosos movimientos patrimoniales y operatorias inmobiliarias de Manuel Adorni se posa ahora en su madre. Silvia País, la mamá del Jefe de Gabinete, es investigada por el alquiler de una casa en el country Fincas de Iraola II, en el partido de Berazategui. Así como la investigación de la Justicia está posando en los familiares más cercano del funcionario libertario, como su esposa, Bettina Angeletti, y su hermano, Francisco Adorni,; ahora le toco el turno a su progenitora.

Según fuentes judiciales y diversos medios, el contrato de alquiler no está a nombre de Silvia Pais sino de Juan Pais, tío del coordinador de ministros y hermano de su madre. El acuerdo fue firmado por dos años con un valor mensual de 1.100 dólares, pero lo llamativo es que se habría pagado un año entero por adelantado, con el desembolso de 12.000 dólares en efectivo. Una operatoria que se circunscribe en el uso del dinero físico y que ya hubo antecedentes similares por parte de la familia del principal vocero de Casa Rosada.

Por el momento, la información obtenida fue remitida al juzgado que investiga al funcionario mileista junto con otros datos como el monto de las expensas, que rondan los 500 mil pesos mensuales, y la documentación vinculada a la ocupación de la vivienda. La Justicia ya había comenzado a investigar la mudanza de País al exclusivo barrio privado, concretada hace unas semanas atrás y ahora buscan saber cómo se financia la estadía en el lugar.

Un dato llamativo, vinculada a País ,es su pasado en la administración publica. La madre del portavoz presidencial, fue sancionada en 1996 por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires debido a irregularidades en su gestión como contadora municipal en Brandsen, durante la gestión del intendente del PJ, Carlos García Falabella. Según la sentencia emitida en noviembre de ese año a la que tuvo acceso el portal Realpolitik, la funcionaria fue hallada responsable de varios incumplimientos, incluyendo la autorización de erogaciones sin la previa fijación del recurso correspondiente, en clara violación de lo establecido por la ley Orgánica de Municipalidades y el reglamento de Contabilidad.

La contadora fue sancionada por su participación en los excesos en la ejecución de los créditos presupuestarios. Aunque alegó que otros contadores también estuvieron involucrados, el tribunal no consideró su defensa suficiente. Por ello mismo, Pais renunció a su cargo y, aun así no fue eximida de su responsabilidad.

A raíz de este escándalo, la exfuncionaria presentó una demanda contra la provincia de Buenos Aires y el Tribunal de Cuentas para anular las dos resoluciones emitidas en 1996 relacionadas con la rendición de cuentas del ejercicio de 1994 de la municipalidad de Brandsen por infracciones legales en su calidad de contadora municipal. El Tribunal de Cuentas rechazó su recurso de revisión y la fiscalía de Estado defendió la legitimidad de las resoluciones, argumentando que las infracciones estaban comprobadas y que los argumentos de País no eran suficientes para evitar la sanción.

En definitiva, con los antecedentes y hechos en el que el Jefe de Gabinete es investigado, la situación judicial de todos los miembros del clan Adorni se complejiza cada vez más.