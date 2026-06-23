Bullrich mundialista: sigue con la cábala de contabilizar los goles de la Selección

El paso firme de la Selección Argentina en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 consolidó al equipo de Lionel Scaloni como uno de los máximos favoritos al título, tras sellar su clasificación a los dieciseisavos de final liderando el Grupo J. Con una sólida base de jugadores y un Lionel Messi en un nivel pletórico, el combinado nacional resolvió con autoridad sus primeros compromisos en suelo norteamericano, transformando la presión del bicampeonato en un despliegue de jerarquía futbolística.

El funcionamiento colectivo de la "Scaloneta" se mantiene aceitado, combinando la frescura de los nuevos relevos con la experiencia de los históricos campeones de Qatar.





Como es costumbre, el fervor de los hinchas en las calles y las redes sociales estuvo acompañado por el inflexible folclore de las cábalas , un ritual arraigado en la cultura popular argentina donde repetir vestimentas, mantener los mismos acompañantes o cumplir estrictas rutinas busca "asegurar" la fortuna del equipo y evitar la temida "mufa". Los propios futbolistas respetan estos códigos, como se evidenció con la clásica caminata de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes comiendo caramelos en la mitad de la cancha antes del calentamiento.

Este fenómeno social no es ajeno a la esfera política, donde las figuras públicas buscan asociarse a la identidad nacional. Tras el triunfo ante Argelia, la senadora Patricia Bullrich se sumó a las celebraciones publicando una fotografía en sus redes sociales donde lucía la camiseta albiceleste y contabilizaba las tres anotaciones del equipo mostrando tres dedos de su mano, acompañada por la frase "Qué noche increíble…… ¡¡¡Vamos Argentina!!!".

La publicación generó una fuerte repercusión digital, ya que diversos usuarios de plataformas como X y Facebook le atribuyeron intenciones secundarias y chicanas políticas debido a la coyuntura gubernamental. Posteriormente, tras el éxito frente a Austria, la legisladora oficialista repitió la metodología subiendo una imagen similar en la que hacía el gesto del número dos con los dedos.

Esta acción volvió a encender, una vez más, la polémica en el arco político, dado que el público asoció su ademán con la tradicional "V de la victoria" vinculada históricamente al peronismo. Más allá que la intención de la senadora de La Libertad Avanza fue demostrar las anotaciones de los dirigidos por Scaloni, muchos internautas recordaron el paso de Bullrich en la Juventud Peronista en la década del 70.

Más allá de toda controversia, por el momento, la cábala creada por Patricia Bullrich esta dando resultado y quedara por saber el sábado 27 de junio cuantos dedos mostrara en su cuenta de X al finalizar el tercer partido de la selección nacional, en el que se medirá contra el conjunto de Jordania.

