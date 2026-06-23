Por qué la Justicia aún no citó a Martín Insaurralde a tres años del Yategate

La causa judicial que investiga a Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero cumple tres años sin que el exintendente de Lomas de Zamora haya sido citado a declarar. La paradoja se volvió más evidente esta semana, cuando la Justicia federal ordenó una serie de allanamientos sobre su exesposa, la modelo y conductora Jesica Cirio, en el marco de la misma investigación.

Los procedimientos fueron dispuestos por el juez Luis Armella a pedido del fiscal Sergio Mola, tras la difusión de videos en los que Cirio aparecería exhibiendo fajos de billetes de dólares en el vestidor de una propiedad del country de San Vicente que la modelo habría compartido con Insaurralde durante su matrimonio. El operativo se realizó de madrugada en el departamento de Las Cañitas de la conductora y en la casa de su ex pareja Elías Piccirillo, en Nordelta, quien cumple prisión domiciliaria por otra causa. En la vivienda de Cirio, los efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 19 mil dólares, armas registradas a nombre de su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino, y 2 gramos de un polvillo aún sin identificar.

Sin embargo, Cirio no estaba en su domicilio al momento del allanamiento. Los uniformados debieron forzar el ingreso y, al cierre de esta edición, la Justicia aún buscaba su paradero. En la casa de Piccirillo sí fue hallado el ex, aunque tampoco se encontró el video que habría motivado los procedimientos. La fiscalía, entonces, le solicitó directamente al diario La Nación las grabaciones difundidas el sábado anterior.

Quien había adelantado la existencia del material era Francisco Hauque, exsocio de Piccirillo, quien aseguró haber visto el video de Cirio contando dólares y afirmó que estaría en manos de su ex. La modelo, por su parte, emitió un comunicado en el que afirma haber sido víctima de una extorsión y sostiene que las imágenes fueron editadas con el fin de perjudicarla.

En tribunales consideran que, de comprobarse la autenticidad del material, el dinero registrado en los videos podría ser clasificado como patrimonio no declarado, lo que agravaría la situación judicial de Insaurralde. El escándalo del Yategate estalló en octubre de 2023, cuando se conocieron imágenes del entonces intendente K a bordo de un lujoso yate en Marbella junto a la vedette Tamara Pettinato. Desde entonces, la causa avanzó con más allanamientos, imputaciones y actores secundarios, pero su protagonista principal todavía espera ser convocado.