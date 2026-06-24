El video retro de Milei en versión panelista elogiando las estadísticas de Messi

Lionel Messi reescribió las páginas doradas del fútbol global y consolidó su estatus de leyenda absoluta con la camiseta de la selección argentina tras una serie de hitos refrendados durante el Mundial 2026 en Norteamérica. En una histórica jornada en el Estadio de Dallas, la Albiceleste selló su clasificación a los 16avos de final del certamen tras derrotar por 2-0 a Austria con un doblete del capitán rosarino. Con estas dos anotaciones, el atacante del Inter Miami escaló hasta la estratosférica cifra de 18 goles en Copas del Mundo.

Aquella marca no solo le permitió dejar atrás los 16 festejos del tanque alemán Miroslav Klose, sino también los 17 tantos de la brasileña Marta, consagrándose según los registros del Guinness World Records como el máximo goleador absoluto de la competición en cualquier categoría. Además del récord artillero, el número diez de la selección reforzó su liderazgo como el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales al alcanzar las 28 presencias a lo largo de seis ediciones diferentes.





Entre los defensores más vehementes de la figura de Messi se encuentra el actual presidente de la Nación, Javier Milei. El mandatario libertario sostuvo un respaldo mediático incondicional hacia el futbolista a lo largo de los años, desde su época de panelista televisivo y analista económico, construyendo una narrativa basada estrictamente en la frialdad de las estadísticas frente a los cuestionamientos de la opinión pública. El origen de esta defensa pública se remonta a su etapa como figura mediática, específicamente durante una recordada participación en el año 2018 en el Canal de la Ciudad.

En medio de los debates televisivos que tildaban al astro de "pecho frío" tras las finales continentales perdidas, el libertario acudió al programa con datos duros para justificar su postura. Durante aquellas entrevistas, el economista de la Escuela austriaca expuso un pormenorizado desglose numérico del rendimiento de Messi y declaró con firmeza: “Los números de Messi son impresionantes. No hay jugador en la historia de la humanidad que haya hecho lo que hizo Messi. Messi es imposible”. Aquella intervención apuntó directamente a desacreditar las críticas de la prensa de la época, instalando la idea de que los cuestionamientos carecían de rigor matemático y científico frente a la efectividad del delantero.

El paso de los años y la llegada de Milei a la escena política central del país no menguaron este fervor por el capitán argentino. En noviembre de 2025, durante su disertación frente a la comunidad empresarial en el prestigioso foro de negocios América Business Forum, el economista —ya consolidado como un líder de relevancia internacional— volvió a utilizar la figura del deportista como un estándar de excelencia y superación ante un auditorio repleto.

Ante los empresarios allí reunidos, el dirigente destacó el orgullo que generaba el futbolista para el país y manifestó que el astro llevó el talento local a lo más alto de la consideración mundial, definiéndolo como "una prueba viviente de que el esfuerzo, la dedicación y la pasión pueden generar milagros". Con una fuerte carga de su habitual retórica, el Jefe de Estado cerró su intervención con una humorada ideológica al asegurar que el capitán de la Selección era "una prueba de que a veces él también puede felicitar a un zurdo".

Estas declaraciones de archivo del economista y actual presidente fueron surgiendo en un compilado que distintos usuarios libertarios difundieron en redes sociales, ya con los nuevos números récords obtenidos en la Copa Mundial FIFA 2026. Hace unas semanas, durante el cierre de la 12° Edición del Latam Economic Forum, Milei detuvo su tradicional exposición técnica sobre variables macroeconómicas y ajuste fiscal para enviarle una enérgica arenga al equipo nacional a pocos días del inicio del torneo en Norteamérica. Frente a los analistas, financistas y empresarios del sector económico, el primer mandatario exclamó a viva voz desde el estrado: “Esperemos que de vuelta la alegría sea argentina, ¡vamos Messi carajo!”.

El respaldo no hizo más que profundizarse ante situaciones de alta sensibilidad mediática. Cuando recientemente se viralizó un error de la conductora Flor Peña en su ciclo del canal de streaming Luzu TV, vinculado a una fake news sobre el fallecimiento del padre de la estrella deportiva, el presidente salió al cruce de los responsables en sus redes sociales de forma fulminante. Milei no dudó en capitalizar el enojo popular y sentenciar una advertencia directa hacia los detractores del capitán: "Si te metés con Messi, te metés con todos".







