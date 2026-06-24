Marcela Pagano: "Adorni es el cajero de Karina Milei"

La diputada nacional Marcela Pagano volvió a cargar contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni y fue más lejos que nunca: en una entrevista con el medio Cenital, afirmó que el funcionario cobraba por facilitar reuniones con figuras clave del Gobierno y lo llamó "el cajero de Karina Milei". "Se cobran entrevistas con determinados funcionarios clave, ministros. Adorni también cobraba: para reunirte con él tenías que poner plata", dijo, y señaló que quien hacía el trabajo de campo era el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari: "Lanari es el que llevaba los bolsos e iba y venía recolectando".

La diputada, que llegó al Congreso bajo el ala de La Libertad Avanza y ahora encabeza el bloque Coherencia, se convirtió en una de las voces más activas en la ofensiva contra el círculo íntimo del presidente Javier Milei.

Pagano también describió una supuesta estructura societaria montada alrededor del entorno más cercano a Adorni. Según afirmó, su esposa Bettina Angeletti habría operado una consultora de coaching ontológico que canalizaba dinero proveniente de empresas del sector energético, entre ellas YPF. "Tienen la justificación de cómo ingresaba dinero de empresas de primera línea, casi todas vinculadas al Estado. Ingresaba mediante una consultora creada en 2024 y a medida que Adorni ascendía en el Poder Ejecutivo", señaló, y agregó que no sabe si el dinero era redistribuido, aunque "la presunción es que sí".

Las declaraciones se produjeron un día después de que la legisladora radicara una denuncia judicial en la que acusó a Adorni de presionar al contratista Matías Tabar, quien había remodelado su casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La obra incluyó una pileta climatizada valuada en unos 9.000 dólares y una cascada de 3.500 dólares, montos que, sumados a otros gastos y viajes detectados en la investigación por enriquecimiento ilícito, superarían los ingresos declarados por el funcionario.

En otro tramo de la entrevista, Pagano apuntó contra la diputada libertaria Lilia Lemoine, quien la había acusado en X de difamar a Adorni. La exlibertaria le respondió: "Lilia es empleada de Karina, es la vocera de Karina", y sostuvo que la diputada es utilizada por el entorno presidencial para hacer cosas que "otras personas en su sano juicio dentro de LLA jamás dirían o harían". Y fue más allá: "Creo que se abusan de Lilia Lemoine", afirmó, apuntando a Karina Milei como la titiritiera que prefiere operar desde las sombras.