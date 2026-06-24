Belén Ludueña y Vito acompañaron a Jorge Macri en un acto escolar

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri encabezó este martes el acto de promesa de lealtad a la bandera en el Teatro Colón, ante más de mil alumnos de cuarto grado de escuelas de la Ciudad. Lo acompañaron su pareja, Belén Ludueña, y el pequeño Vito, el hijo que tienen en común, nacido apenas hace dos meses, quien sumó su presencia al palco en una jornada cargada de simbolismo patriótico.

Desde el escenario, Macri tomó la promesa a los chicos con guardapolvo y los interpeló con las palabras rituales: "¿Prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos?". Al unísono, los más de mil alumnos respondieron con un "¡Sí, prometo!" que resonó en todo el teatro. "La bandera es algo que nos une. Es ese sello de unidad que nos da identidad", subrayó el mandatario.

Hubo además un momento inesperado. Macri convocó a los alumnos a cantarle el feliz cumpleaños a Lionel Messi, que ese mismo día cumplía 39 años. "En un solo lugar, niños de escuela se lo pueden cantar desde el Colón", les propuso. Los chicos no dudaron: entonaron el cuplé y corearon el apellido del máximo goleador de la historia de los Mundiales bajo un mar de banderas celestes y blancas.

El acto incluyó también una reflexión del jefe de Gobierno sobre el bullying. Macri les pidió a los alumnos que, ante un compañero marginado o señalado, elijan "ir a buscarlo y abrazarlo". "Ahí también se hace patria todos los días", remató, y se comprometió con los chicos a cuidarlos "hasta que sean grandes, que cuiden a otros niños".

Vito nació el 30 de abril en el Sanatorio Otamendi por cesárea y es el primer hijo de Ludueña. Para Macri suma un cuarto: ya tiene tres hijos —Antonio, Giorgio y Martina— de su relación anterior con Florencia De Nardi. Al cumplir su primer mes, Ludueña publicó un carrete de fotos familiares y le escribió: "Feliz cumplemes, hijo. 30 días de mucho amor. Gracias por llegar a nuestras vidas". Macri también dejó su mensaje: "Un mes maravilloso. Trajiste mucha vida y alegría a toda la familia. Te amamos".

por R.N.