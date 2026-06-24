"Tené cuidado con él": quién es Rocío Di Zeo, la hija del jefe de La 12 que la rompe como influencer

Rocío Di Zeo tiene más de dos mil seguidores en Instagram y se define a sí misma como actriz, modelo y bailarina. También es hincha de Boca. En TikTok, donde publica bajo el mismo usuario @rodizeo, viene construyendo algo más difícil de etiquetar: un retrato íntimo y cotidiano de su padre, Rafael Di Zeo, el barra brava más conocido de la Argentina.

El último video de Rocío en la plataforma se viralizó rápido. Aparece junto a su papá y lo presenta con la frase "tené cuidado con él". El gancho funcionó: miles de reproducciones y comentarios mezclados entre la ternura, el humor y el asombro de ver al jefe de La 12 en ese registro doméstico tan alejado de su imagen pública.

No es la primera vez que Rocío convierte a su padre en protagonista. En abril de 2025, fue ella quien filmó y publicó el casamiento de Di Zeo con la abogada y terapeuta Carolina Condello en el Sofitel de Cardales: arañas de cristal, pantallas LED, La 12 entonando canciones con bombos y banderas. "Qué impactante ver a mi papá en ese lugar, la emoción era total", escribió. Ese video también acumuló miles de vistas y llegó a los portales.

El contraste con la figura pública de Di Zeo no podría ser mayor. El líder de La 12 lleva décadas en el centro de investigaciones judiciales y episodios de violencia en las canchas. En 2025, la Justicia ratificó su absolución en la causa por el doble homicidio ocurrido cerca de la cancha de San Lorenzo en 2013. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo tiene denunciado por amenazas e intimidación pública.

Lo que Rocío construye en TikTok es otra cosa: un papá que se deja filmar, que participa de los videos, que forma parte del feed como cualquier padre. El resultado depende de quién lo mira: algunos ven ternura, otros una operación de imagen consciente o no. Ella, por su parte, sigue publicando.