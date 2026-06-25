Ex secretario de Prensa libertario: "Hay gente de clase media que se va empobreciendo"

En su ciclo "Pulso Continental" en Radio Continental AM 590, el periodista Eduardo Serenellini cuestionó la gestión de Javier Milei del que fue parte hasta enero del año pasado. En su editorial radial, el ex secretario de Casa Rosada criticó a la administración libertaria por los escándalos judiciales protagonizados por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los últimos índices de pobreza y las declaraciones publicas del presidente.

El 28 de enero de 2025, Serenellini presentó su dimisión al cargo de secretario de Comunicación y Prensa de Nación por "motivos personales" y, en su cuenta de X, agradeció al mandatario por su confianza conservando "una gran amistad". Pasado poco más de un año y vuelto a los medios masivos de comunicación, el ex funcionario libertario dio un vuelco de 180 grados, distanciándose del oficialismo que respaldó desde los inicios de gestión y ofreciendo una lectura muy critica de sus ex colegas del gobierno de La Libertad Avanza.

"Vemos una clase media que se va pulverizando lentamente", planteó Serenellini y, arremetiendo contra los dichos de Milei, continuó: "Ayer con bombos y platillos dijo 'creció la actividad de changas'. ¿Qué es una changa? Una changa es cuando tenes un trabajo o dos trabajo y una changa te sirve para suplementar una necesidad. "Hay gente de clase media que se va empobreciendo día a día. Médicos, empleado administrativos, industria, te puedo contar", detalló el ex periodista oficialista.

A continuación, después de su análisis económico, el conductor radial sostuvo: "Y todavía que 'me voy de viaje', que 'hago esto", que 'voy a recibir un premio' no se donde". Más allá de las claras referencias contra Milei por sus declaraciones publicas y el reconocimiento que el Jefe de Estado recibirá en el París Economic Forum, junto al Nobel francés Philippe Aghion, Serenellini disparó contra Adorni. "No es casualidad que aparezcan otros informes ahora de otros hechos de corrupción", destacó y, sorprendentemente, remató: "Muchos se tienen que mirar al espejo a ver si son funcionales a todo lo que esta ocurriendo". "La plata no es todo, no vale todo en la vida. La palabra que sintetiza todo lo que te estoy contando es corrupción", cerró.

El más reciente informe sobre las condiciones de vida presentado por el INDEC reveló un escenario de contrastes económicos, al certificar que el índice de pobreza se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025. El dato oficial, que equivale a unos 8,5 millones de personas comprendidas dentro de los 31 aglomerados urbanos evaluados, marcó una baja respecto del 31,6% del semestre previo y del pico del 52,9% registrado a comienzos de 2024.

Por su parte, la indigencia también evidenció un retroceso al posicionarse en el 6,3% , afectando a cerca de 1,9 millones de ciudadanos que no logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria. A pesar del optimismo gubernamental, que atribuye esta mejora a la drástica reducción de la inflación y al ordenamiento macroeconómico, diversos análisis académicos y sectores de la oposición encendieron alarmas sobre la metodología empleada. Desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA se señaló que la medición tradicional por ingresos no logra asimilar el impacto de las fuertes subas de tarifas en servicios públicos y transporte, los cuales terminan por licuar la real capacidad de compra de la clase media.

La controversia se profundizó tras el encendido discurso del presidente Milei en la Fundación Faro, realizado este martes, donde defendió el rumbo económico y festejó las alternativas de subsistencia informales que generó el nuevo esquema laboral de su gestión. "A esto se suman ingresos informales como Rappi, Uber o changas, que pueden duplicar o triplicar el ingreso total, aunque de forma inestable", destacó el mandatario defendiendo la legitimidad y el dinamismo de estas ocupaciones marginales.