Yanina Latorre contra Jesica Cirio: "El nivel de cinismo es tremendo"

El panorama mediático y judicial argentino se vio sacudido por una filtración que reactivó con fuerza una de las causas de presunta corrupción pública más resonantes de los últimos años. Una serie de registros fílmicos, divulgados originalmente por La Nación, expuso a la modelo y conductora Jesica Cirio recorriendo el vestidor de la propiedad que compartía con su exesposo, el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, en el exclusivo barrio privado Fincas de San Vicente.

Las imágenes, que datan del año 2023, exponen de manera explícita estantes y cajones repletos de fajos de billetes de 100 dólares, protegidos en bolsas herméticas transparentes y valijas. Estimaciones periodísticas iniciales, basadas en la densidad de los billetes termosellados divisados en la grabación, sugieren que la cifra acumulada en ese sector de la vivienda podría oscilar entre los 10 y los 20 millones de dólares en efectivo.

Ante la masiva repercusión, la defensa de la exconductora de La Peña del Morfi emitió un descargo afirmando que la obtención de estos archivos fue producto de una maniobra informática ilícita y que con ese mismo material audiovisual venía sufriendo intentos de extorsión desde hacía más de un año. Asimismo, el entorno legal de Cirio argumentó que dichos fondos perfectamente podrían corresponder a sus ingresos de la actividad privada, debidamente reportados ante los organismos de recaudación fiscal.

La filtración de las escandalosas imágenes del vestidor provocó duras reacciones de diversos líderes de opinión en los medios de comunicación, destacándose la encendida crítica realizada por la periodista de espectáculos Yanina Latorre en su espacio radial diario, Yanina 1079 , emitido por la señal de streaming El Observador 107.9. En una dura editorial donde manifestó su profunda indignación por el contenido del comunicado defensivo de la modelo, Latorre arremetió de manera frontal contra la postura adoptada por la conductora. "El comunicado me dio más ganas de matarla todavía. El nivel de cinismo de ella es tremendo, porque encima se queja y habla de su actividad privada", sentenció la comunicadora al aire de manera textual.

En su descargo, la panelista comparó el millonario volumen de divisas extranjeras acumulado en los cajones de la política con el esfuerzo económico diario que realizan los ciudadanos argentinos para cumplir con sus obligaciones impositivas, remarcando que el material fílmico expone una impunidad intolerable que la opinión pública no debe pasar por alto.