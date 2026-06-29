Villarruel se burla de la despedida de Karina Milei a Adorni: "Solo entré para leer los comentarios"

Con una carta dirigida al presidente Javier Milei y su último tuit en la función publica desde su cuenta personal de X, Manuel Adorni formalizó su renuncia indeclinable al máximo cargo ministerial el sábado 27 de junio, a horas del enfrentamiento de la selección nacional de fútbol con su par de Jordania por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego de casi cuatro meses de un desgastante escándalo judicial y político por presunto enriquecimiento ilícito que se volvió insostenible, el ahora ex funcionario decidió declinar su permanencia en el Poder Ejecutivo.

La dimisión fue aceptada de inmediato por el Presidente, quien pocas horas después, el domingo por la noche, designó formalmente al ministro del Interior, Diego Santilli, como reemplazante en la coordinación del Gabinete de la Nación. "Gracias por la confianza presidente. ha sido un verdadero honor. Fin", fue el último mensaje como coordinador de ministros de Adorni, incluyendo su característica firma del final, que se compartió junto a escrito de cuatro hojas con la renuncia a su cargo.

La reacción del núcleo duro del poder no se hizo esperar y llegó a través del ámbito digital, la vía predilecta del oficialismo para dirimir sus movimientos políticos. Minutos después de que la dimisión se hiciera pública, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, despidió al exvocero con un mensaje de fuerte respaldo personal desde su cuenta oficial en la red social X: "Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Acompañamos tu decisión y lamentamos profundamente las circunstancias que te llevaron a tomarla, sabiendo que la prioridad siempre es cuidar a la familia. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme. ¡Éxitos en lo que venga!", escribió.

El posteo de la funcionaria buscó mitigar el impacto negativo de la baja institucional y ratificar la sintonía afectiva del entorno presidencial con el dirigente saliente, omitiendo cualquier mención al avance de la causa penal en los tribunales federales. Por supuesto, el posteo tuvo comentarios de todo tipo sobre la situación planteada en la sede del gobierno nacional. Por lejos, entre los posteos que fueron vertidos tras el mensaje de la hermana del jefe de Estado, hubo uno que sobresalió por su fuerte dosis de sarcasmo. "Solo entré para leer los comentarios", disparó la vicepresidenta Victoria Villarruel en el hilo de X.

Más allá del picante comentario de la segunda en la línea de sucesión de Casa Rosada y actual presidenta del Senado, la última publicación de Adorni como funcionario del Poder Ejecutivo llamó más la atención por incluir el reconocido cierre con la palabra "Fin" que genero toda una tendencia en las la redes sociales. Manuel Adorni concluyó una gestión de poco más de medio año en el máximo cargo ministerial, marcada por la velocidad de su ascenso y la contundencia de las denuncias que terminaron por eyectarlo del poder.

