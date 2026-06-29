Bullrich continúa con su cábala de contabilizar los goles de la Selección

La senadora Patricia Bullrich no faltó a su ritual. Con el 3-1 de Argentina sobre Jordania todavía fresco, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado publicó en su cuenta de X una foto con la camiseta albiceleste y tres dedos levantados, sumándose a la serie de posteos mundialistas que la viene acompañando partido a partido desde la primera fecha del Grupo J. El texto que eligió era escueto pero cargado: "Festejemos. Brindemos. Todas buenas. Ahora se vienen partidos importantes. Ahí va la cábala."

El antecedente inmediato ya es conocido. Ante Argelia levantó tres dedos representando los goles del debut; ante Austria, mostró dos. Ese segundo posteo generó un revuelo que no esperaba: el gesto coincide visualmente con la "V" histórica del peronismo, movimiento del que Bullrich formó parte en los años setenta antes de virar hacia posiciones de derecha. La aclaración de que los dedos representaban goles no alcanzó para frenar las bromas y los comentarios en redes. La senadora de La Libertad Avanza tenía, paradójicamente, su propia versión de la victoria peronista.

Pero fue el contexto del tercer posteo el que más llamó la atención esta vez. Bullrich publicó su foto mundialista el mismo día en que Manuel Adorni presentó su renuncia como jefe de Gabinete, en medio de un escándalo que lo tuvo en el ojo de la tormenta por omisiones en sus declaraciones patrimoniales. La senadora había sido, dentro del Gobierno, una de las figuras que consideraban que Adorni debía dar un paso al costado. Que haya elegido ese mismo día para hablar de "todas buenas" y de festejar no parece un detalle menor, aunque no sea algo verificable. En política, el timing de una publicación raramente es casual.

La cábala, de todas formas, sigue en pie y con resultados. Argentina avanzó a octavos de final liderando el Grupo J con puntaje perfecto. Bullrich acumula ya tres posteos y tres victorias argentinas. Si el equipo de Lionel Scaloni sigue firme en la competencia, habrá que ver hasta qué ronda le alcanza la mano —y cuántos dedos necesitará levantar para contarlos.