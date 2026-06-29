El durísimo tuit de Milei contra Diego Santilli cuando no era su jefe de Gabinete

En 2023, el entonces candidato presidencial Javier Milei de La Libertad Avanza lanzaba feroces críticas contra sus rivales políticos. Uno de las principales victimas de los insultos y agresiones verbales era Diego Santilli que, por ese entonces, era precandidato a gobernador de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Calificativos como “corrupto”, “engendro”, “inútil”, “pésimo candidato” y “comunista” fueron utilizados por el futuro presidente en sus declaraciones mediáticas contra el referente del macrismo, cuestionando su costoso estilo de vida.

Sin embargo, las vueltas de la vida ubicaron a Santilli dentro del circulo más poderoso de Casa Rosada al asumir este domingo como jefe de Gabinete en reemplazo del cuestionado Manuel Adorni. Tras un vertiginoso ciclo de sospechas patrimoniales y quiebres institucionales, Adorni presentó su renuncia indeclinable este sábado 27 de junio, a horas del tercer encuentro de la Selección nacional contra su par jordano en la Copa Mundial FIFA 2026.

Tras cuatro meses de asedio judicial y político, el detonante final de la esperada dimisión de Adorni estuvo directamente ligado al avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos comandada por el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, luego de que las declaraciones juradas del funcionario expusieran un incremento patrimonial superior al 500% desde su ingreso al Estado, alcanzando un global declarado cercano a los 945 millones de pesos. Un patrimonio que el mismo ex vocero trató de justificar de forma publica anunciando que fueron obtenidas por operatorias con criptomonedas.

El traspaso de Santilli y su paso del Ministerio de Interior a Jefatura de Gabinete busca oxigenar un poco el espacio que dejo Adorni tras semanas de descrédito y acorralado judicialmente. La designación representó la culminación de un estratégico y paulatino proceso de migración partidaria, donde el histórico dirigente de Propuesta Republicana (PRO) —ex vicejefe de Gobierno porteño, ministro de Seguridad de la Ciudad y diputado nacional— abandonó de manera definitiva las filas del espacio fundado por Mauricio Macri para integrarse plenamente a la estructura orgánica de La Libertad Avanza (LLA). Su actual nombramiento como flamante coordinador de ministros, se consolidó con la aprobación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el mismo Presidente.

Por ese mismo motivo resulta paradójico y curioso las declaraciones que Javier Milei ofrecia sobre Diego Santilli hace casi tres años antes callificándolo de "corrupto". El 14 de mayo de 2023, en una entrevista en LN+, Milei cuestionó la candidatura de Santilli a la gobernación bonaerense, acusándolo de oportunismo político. “No tengo la culpa si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro. Estaba en Capital, lo pasaron a provincia. Se mueve por los negocios”, había dicho.

Unas semanas después, en julio de ese mismo año, a través de un hilo en X, Milei intensificó sus críticas. Tildó a Santilli de “corrupto”, vinculándolo a un supuesto uso de fondos públicos para financiar una fiesta de cumpleaños y a un “pantano de corrupción”. “No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaba la fiesta de cumpleaños con la tuya”. En el mismo hilo, lo llamó “inútil” al describirlo como “el candidato de los TikTok y el boludeo” en una provincia golpeada por la inseguridad y el narcotráfico.

También lo acusó de “comunista” por el “dirigismo” en su gestión junto a Horacio Rodríguez Larreta. “Larreta-Santilli se pretenden mostrar como gestores idóneos, lo que, dado el nivel de dirigismo que recitan, son un peligro. ¿Imaginan comunistas eficientes?”, disparó el líder libertario. Otro tuit de Milei, con epítetos más personales, fueron dados a conocer recientemente en las redes sociales. En enero de 2023, el economista posteó: "Santilli debería explicar como lleva el estilo de vida que tiene antes de ponerse a debatir sobre economía, de lo cual no sabe nada".

“Diego Santilli, el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos. El tipo que dice abiertamente que vive de “su negocio” y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que diga que no es un corrupto. Es el que pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quiere vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires”, despotricó Milei contra el dirigente pelirrojo.

Pero las vueltas de la política argentina a veces hacen cambiar de opinión, incluso al mismo presidente de la Nación. Tras el escándalo del ex legislador libertario José Luis Espert y el empresario detenido por lavado de dinero y estafas Fred Machado en Estados Unidos, Santilli fue designado como cabeza de la lista bonaerense de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas generales de 2025 reemplazando al economista liberal. En ese entonces, sorprendentemente, Milei expresó que tenia “la mejor opinión” de él.

Una declaración que desató críticas y numerosos archivos por su aparente incoherencia y que puso en cuestión su bandera más repetida: la lucha contra la “casta”.“Lo importante es, de ahora en adelante, que la cabeza será el ‘Colo’ Santilli. Vamos a ir para adelante y vamos a buscar la elección. Basta del pasado. Vamos a hacer la presentación y lo tiene que resolver la Justicia Electoral. ¿Qué problema hay con que venga de Pro? Tenemos una noble alianza”, sostuvo Milei en diálogo con Luis Majul, en La Cornisa, por LN+. Finalmente, las elecciones legislativas bonaerenses fueron ganadas por LLA y posicionó a Santilli como una figura más de ecosistema violeta, que semanas después asumió el cargo de ministro de Interior de la Nación.

Si bien en tiempos electorales es conveniente no tener memoria, el vinculo de Javier Milei y Diego Santilli es retratado a lo largo de los tiempos en un reflejo de las dos personalidades: el pragmatismo político y ético en su máximo esplendor. Sin embargo, una observación a tener en cuenta es que Manuel Adorni fue alejado de las funciones en el gobierno nacional por el mismo motivo por el que Milei a tráves de sus redes sociales denunciaba a Santilli en el pasado.