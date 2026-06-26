Facundo Manes recreó el momento más viral de su carrera con Manu Jove

El neurólogo y ex diputado Facundo Manes presentó su nuevo libro Vulnerables, escrito junto a Mateo Niro, y protagonizó uno de los momentos más comentados del día en las redes sociales. Sobre el final de la entrevista con el conductor Manu Jove, Manes repitió la frase que lo hizo viral años atrás en Animales Sueltos: "El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es ir para adelante con miedo.".

Jove no dejó pasar la oportunidad y ambos recrearon deliberadamente el célebre meme original protagonizado por Manes y Alejandro Fantino. En aquel fragmento de Animales Sueltos, la edición estiraba ese instante de pausa solemne hasta el absurdo cómico, convirtiendo la cara de Fantino en uno de los gestos más replicados de la cultura popular argentina. El momento de Infobae a la Tarde volvió a circular en redes con el mismo efecto que la primera vez, y los usuarios no tardaron en compartirlo.

El libro que Manes presentó en la entrevista propone repensar la vulnerabilidad no como una debilidad sino como una fuente de fortaleza. "Nosotros no vemos una debilidad en la vulnerabilidad, vemos una fortaleza. Ser vulnerable nos permite comprendernos profundamente, tener compasión y desarrollar una fuerza que la dureza no da", sostuvo. También reflexionó sobre el impacto de la inteligencia artificial, advirtió que las interfaces cerebro-máquina podrían profundizar las desigualdades y defendió la idea de que la IA, lejos de reemplazar lo humano, terminará revalorizándolo. "La creatividad, el contacto personal, la capacidad de escuchar y de comprender al otro van a ser lo más valioso", afirmó.

Manes también recordó el síndrome del impostor que vivió durante su paso por la Universidad de Cambridge y describió su entrada a la política como "uno de los momentos más vulnerables" de su vida. "En la política no te protege nada. Pasás a estar desnudo totalmente", dijo.