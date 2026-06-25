El alemán Klose habló del récord que le arrebató Messi: "Me siento orgulloso de una manera extraña"

"Cuando marqué mis goles en la Copa del Mundo, nunca imaginé que llegaría un día en el que alguien no solo rompería el récord, sino que redefiniría por completo lo que significa marcar a este nivel. Diecisiete goles… eso es algo verdaderamente extraordinario", confesó publicamente Miroslav Klose refiriéndose a Lionel Messi, y continuó: "Siempre creí que los récords están para romperse, pero algunos récords se sienten como si pertenecieran a una era diferente del fútbol. Lo que hizo Lionel Messi fue tomar ese récord y elevarlo a algo que va mucho más allá de lo que cualquiera esperaba".

La historia de las Copas del Mundo de la FIFA se reescribió de manera definitiva en el presente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, consagrando al capitán de la selección argentina como el máximo artillero en solitario de la competición más importante del planeta. El astro rosarino, a las puertas de cumplir sus 39 años, edificó una obra de arte estadística tras encadenar dos actuaciones memorables en el Grupo J frente a las selecciones de Argelia y Austria , con las cuales pulverizó el histórico registro que el tanque alemán que resguardaba desde hace más de una década con 16 conquistas.

En el debut absoluto de la Albiceleste en esta edición, el campeón de Qatar2022 firmó un fascinante hat trick ante Argelia para catapultar a su equipo hacia un contundente 3-0 y de esa manera igualar la línea de la leyenda germana. La consagración absoluta en soledad llegó en la fecha posterior frente a Austria en la ciudad de Dallas. En una tarde cargada de drama donde Messi se sobrepuso a un penal fallado en la primera mitad, el delantero del Inter de Miami apareció con un excelso doblete que decretó el 2-0 final, asegurando la clasificación a los dieciseisavos de final y estableciendo el nuevo y colosal techo histórico de 18 goles mundialistas en 28 partidos disputados .

La factura técnica de los goles anotados por el número diez en estas jornadas combinó la clásica elegancia de su zurda con un instinto de pura perseverancia. En la goleada frente a los africanos, Messi deleitó al público con un repertorio que incluyó un zurdazo letal desde afuera del área grande. Este gol en particular le permitió igualar al brasileño Rivelino como el futbolista con más anotaciones a larga distancia en la historia de los Mundiales, registrando cinco de esta clase.

Días más tarde, ante el seleccionado austríaco, la genialidad colectiva se hizo presente a los 38 minutos: Facundo Medina trepó por la banda izquierda para enviar un centro envenenado que Thiago Almada dejó pasar con una brillante cortina de piernas, permitiendo que Messi capturara la pelota y sacara un disparo cruzado inatajable. Cuando el encuentro agonizaba y el empuje de Austria amenazaba la ventaja, el capitán inició un contraataque letal en el tiempo de descuento; tras una triangulación donde Julián Álvarez y Leandro Paredes no pudieron definir ante los rebotes del arquero Alexander Schlager, la pelota volvió al dominio de Leo, quien remató con precisión junto al palo derecho para sellar el histórico récord en soledad.

"Lo que más me llama la atención no es solo que lo haya roto, sino cómo lo rompió. La consistencia, el momento justo, las situaciones de presión... esto no es acumulación, esto es dominación en el escenario más grande del fútbol mundial", sentenció el ex jugador alemán sobre "la pulga" y confesó: "Jugué contra los mejores defensores de mi época y sé lo difícil que es marcar un solo gol en un Mundial. Llegar a 17, en condiciones tan exigentes y a lo largo de diferentes torneos, es algo casi inimaginable". "También hay algo especial en su forma de jugar: no solo define las jugadas, sino que controla los partidos, crea momentos y cambia los encuentros de formas que van mucho más allá de las estadísticas", explicó Klose.



