Video: los hinchas japoneses se argentinizan en el Mundial y bailan cumbia villera

Ya son un fenómeno viral en las redes sociales. Y, salvo que los Blue Samurais sean eliminados de la Copa Mundial FIFA 2026, prometen seguir alegrando las pantallas de los celulares. Desde hace semanas, la hinchada japonesa trascendió las fronteras de los estadios y del terrenos para posicionarse con distintos registros en que los fanáticos nipones alientan a su selección nacional con canciones populares argentinas.

Distintos medios reflejaron cómo la parcialidad asiática asimiló al detalle los rituales más característicos del fútbol local, incorporando bombos con platillos, trompetas y banderas murgueras para alentar sin interrupciones durante los noventa minutos. Las plataformas digitales se inundaron de registros audiovisuales donde se observa a los fanáticos vestidos de azul saltando enérgicamente y entonando adaptaciones de temas tradicionales de la hinchada albiceleste.

El clásico grito de guerra "¡Ohhh, vamos Selección!" mutó perfectamente en un ensordecedor "¡Ohhh, vamos Nippon!" o "¡Ganbare Nippon!" que llamó la atención de las transmisiones internacionales. El repertorio replicado por los simpatizantes incluyó la canción tribunera y adaptada de la famosa pieza musical Pop Goes The World del grupo new wave brítanico Men Without Hats, todo un himno ochentero que las canchas nacionales adoptaron desde hace décadas y que los asiáticos hicieron propio para empujar a sus futbolistas.

Pero esto no queda ahí. El fenómeno tiene un trasfondo que se remonta a los vínculos históricos que las barras del fútbol japonés forjaron directamente con la escuela de tablones de Argentina desde hace varios años. El origen de esta llamativa conexión cultural comenzó a fines de la década de 1990 y principios de los 2000, impulsado por la habitual participación de clubes argentinos en la histórica Copa Intercontinental y las posteriores ediciones de la Copa Suruga Bank disputadas en suelo nipón.

Por ese mismo motivo, la reciente viralización de hinchas japoneses bailando y entonando canciones de cumbia villera en la previa del partido contra el equipo tunecino en el fan fest no debería sorprender. Desde hace tiempo, en particular, los ultras del Gamba Osaka y del Cerezo Osaka asumieron este estilo musical como propio, viajando incluso a Buenos Aires para comprar instrumentos reglamentarios y aprender las partituras, replicando desde entonces estos temas de la música popular del conurbano.

Por otro lado, el seleccionado de fútbol de Japón se consolidó como una de las grandes sensaciones de esta Copa del Mundo 2026 gracias a un notable rendimiento deportivo. El equipo comandado por el director técnico Hajime Moriyasu protagonizó un gran estreno en el Grupo F de la competencia al igualar 2 a 2 frente a la histórica potencia de los Países Bajos tras remontar el marcador en dos oportunidades sobre el cierre del juego.

El impulso ganador de los Samurais Azules se estiró en su segunda presentación en el Estadio Monterrey, donde aplastaron categóricamente a Túnez por 4 a 0 con una notable actuación del delantero Ayase Ueda, autor de un doblete, y los aportes goleadores de Daichi Kamada y Junya Itō. Con estos cuatro puntos sumados, el combinado nipón marcha en la segunda colocación de la zona por diferencia de gol y dejó prácticamente sellada su clasificación a los dieciseisavos de final del certamen internacional antes de medirse contra Suecia, este jueves a las 20, para definir el liderazgo absoluto.