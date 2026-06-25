El video viral de un venezolano en su edificio destruido por el terremoto

Hay una imagen que resume mejor que cualquier cifra lo que fue el doble terremoto que sacudió Venezuela el miércoles 24 de junio: un vecino de Caracas se filmó a sí mismo bajando las escaleras de su edificio mientras escapaba. A medida que desciende piso a piso, la cámara muestra el deterioro creciente de la estructura: primero algunas grietas, después cascotes, luego paredes desgarradas y escombros sobre el suelo. Al llegar abajo, solo atina a decir: "Qué locura esta mierda, acabó con el edificio".

El sismo que vio nacer ese video fue en realidad un doblete: dos terremotos separados por apenas cuarenta segundos, con magnitudes de 7,1 y 7,2 según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). El epicentro se ubicó en las inmediaciones de Morón, municipio costero del estado Carabobo, a unos 168 kilómetros de Caracas y a una profundidad de entre 10 y 13 kilómetros. Al ser superficiales, ambos sismos amplificaron su efecto destructivo.

La zona más golpeada fue el municipio de Montalbán, en Carabobo, con colapsos totales de viviendas y personas atrapadas bajo escombros. En Caracas, barrios como Los Palos Grandes y Altamira registraron derrumbes de edificios. El aeropuerto de Maiquetía sufrió daños visibles. Miles de personas permanecieron en la calle, sin atreverse a regresar ante el aviso de réplicas. El balance fue de al menos 164 muertos y más de 700 heridos.

El doble sismo también emitió una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, aunque fue cancelada poco después. En La Guaira, las olas no superaron los 20 centímetros. El movimiento se sintió en Colombia, Curazao, Aruba y el Caribe neerlandés.

El USGS señaló que el terremoto de 2026 es el más fuerte registrado en Venezuela desde 1900, cuando el llamado "terremoto de San Narciso" —de entre 7,6 y 7,7 de magnitud— sacudió la costa centro-norte del país y dejó unos 140 muertos, daños en iglesias y edificios públicos, deslizamientos de tierra y un tsunami que afectó el litoral. El de ahora golpeó una zona de mayor densidad urbana y con infraestructura ya fragilizada por décadas de crisis.