La ocurrencia de la línea de colectivos 39 para festejar el cumpleaños de Messi

La coincidencia era demasiado buena para desaprovecharla. Lionel Messi cumplía 39 años y la línea de colectivos 39, que recorre la Ciudad de Buenos Aires, decidió sumarse a los festejos a su manera: colocó mensajes alusivos al capitán de la Selección en las carteleras delanteras y en las lunetas traseras de todas sus unidades. Las imágenes empezaron a circular en redes y rápidamente se convirtieron en una de las curiosidades del día.

El vicepresidente de la empresa, Marcelo Gil, contó que la iniciativa no fue improvisada. "Desde que cumplió 38 años dijimos que cuando llegara a los 39 teníamos que hacer algo", recordó. "Lo veníamos pensando. Queríamos hacerle un homenaje al 10 y se nos ocurrió aprovechar los 39 años de Messi con nuestra línea", explicó.

La respuesta del público fue inmediata. "Hubo mucho movimiento durante todo el día. Los pasajeros estaban muy contentos y vimos muchísimas fotos circulando en las redes", señaló Gil. El directivo también explicó que el número 39 tiene un peso especial dentro de la cultura de la empresa: "Es muy común que cuando pasamos por un cartel o algún lugar relacionado con el 39 nos saquemos fotos. Es un número que tenemos muy presente".

No es la primera vez que la línea hace de su número un motivo de orgullo. Gil recordó que el 39 también guarda un vínculo con otra figura popular de la cultura argentina: Carlitos Balá. "Es el colectivo de Carlitos Balá. Tenemos un mural por los cien años de su nacimiento en la cabecera", contó.

El cumpleaños de Messi, que marcó además un récord histórico —llegó a 18 goles en Mundiales, superando al alemán Miroslav Klose—, se celebró de las formas más diversas a lo largo del país. El homenaje de la línea 39 fue uno de los más simpáticos: sencillo, local y con la lógica argentina de encontrar en cualquier coincidencia numérica una excusa para festejar al 10.