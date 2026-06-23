Según Burlando, Florencia Peña analiza demandar a Nico Occhiato y Luzu

Las cosas no quedaron bien entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato luego de que la actriz fuera desvinculada de LUZU TV tras dar la noticia falsa del fallecimiento de Jorge Messi al aire. Luego de que Peña apuntara en contra del dueño del canal, asegurando que estaba en desacuerdo con su decisión de levantar El show del verano en su totalidad, ahora habló Fernando Burlando.

El abogado de Florencia se refirió a los términos legales que envuelven al despido de su representada y aseguró que evalúa iniciarle un juicio a Occhiato.

"Es un tema que está analizando Flor. Ahí hay un contrato donde las cláusulas de rescisión no tenían nada que ver con lo que ocurrió", comenzó explicando el letrado en Pasó en América (América).

Sobre el estado anímico de su clienta, indicó: "Florencia está atravesada por el dolor. Es extremadamente educada. Fue una gran patinada que, por suerte, salió rápidamente a aclarar. Cuando pasó, me llamó llorando desconsolada preguntándome qué más podía hacer además de las disculpas".

Consultado sobre la decisión de Occhiato, Burlando aseguró que le pareció apresurada, "buscando responsables". Y respecto al giro de postura de Peña, señaló: "Florencia es una gran figura y me parece que se merece un trato que se equipare con eso".

A pesar de que el comunicado de LUZU TV aseguraba que desvincularían a todos los involucrados, el mismo decía que "Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado". Burlando aclaró que su clienta no fue despedida y que su salida del canal fue producto de una charla con Occhiato, no un despido formal.

"Hay un contrato que dice que hasta diciembre tendría que estar trabajando. Para rescindirlo tenía que haber una comunicación 30 días antes. Si ocurre algo distinto a eso, se abre la opción a daños y perjuicios. Ella tiene establecido cobrar un monto determinado por mes y podría reclamar todo eso hasta el final", sostuvo.

En diálogo con TN Show, Burlando fue contundente: "Lo está analizando. Es su derecho, desde el punto de vista jurídico. La rescisión fue unilateral. La sacaron volando. Eso se puede hacer, pero debe ser notificada un mes antes por otra vía".