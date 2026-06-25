Marcela Pagano sobre el periodismo oficialista: "Eso de que ya no hay pauta es mentira"

Marcela Pagano volvió a sacudir el tablero mediático. En una entrevista con Pedro Rosemblat, la diputada de Coherencia aseguró que el discurso oficial sobre el fin de la pauta publicitaria es falso y que hay periodistas que siguen cobrando del Estado a través de organismos descentralizados y empresas públicas. "No se coman el verso de que se acabó la pauta publicitaria", dijo. "Hay cajas millonarias", aseguró.

Pagano no se quedó en lo general: dio cifras. Según afirmó, hay un periodista que percibe 160 mil dólares por mes y otro que cobra 70 mil, ambos provenientes de fuentes estatales. Cuando Rosemblat le pidió una pista sobre los nombres, la diputada no cedió: "Nada de las defensas que ven ni de los maltratos que se han bancado del propio presidente al aire es gratis". Y aclaró que la pauta que se habría eliminado es solo la que salía formalmente por la Secretaría: "Se habrá acabado la que salía oficialmente".

Fue Rosemblat quien tiró el nombre. El conductor preguntó si Pagano se refería a periodistas que cobran de la Superintendencia de servicios de salud o de Aerolíneas Argentinas, y mencionó a Luis Majul como ejemplo, señalando que "no es ningún secreto porque su programa está lleno de zócalos". Pagano no lo negó, aunque respondió que sea él quien lo cuente: "Yo le pido derecho a réplica hace mucho y no quiere invitarme. No tengo problemas en sentarme a discutir con él".

La denuncia de Pagano se enmarca en una ofensiva más amplia contra el Gobierno. En los últimos días, la diputada también acusó al jefe de Gabinete Manuel Adorni de cobrar por gestionar reuniones con funcionarios y denunció una estructura de negocios montada alrededor de su círculo íntimo. Su bloque, Coherencia, se convirtió desde su ruptura con La Libertad Avanza en una de las voces más críticas dentro del arco opositor.