Ex jefe de Gabinete K: "Lo mejor para el peronismo es que sigan las PASO"

Agustín Rossi, ex jefe de Gabinete durante la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, defendió la continuidad de las PASO como el mejor escenario posible para el peronismo de cara a 2027. "Lo mejor que le podría pasar al peronismo es que sigan existiendo las PASO y que el candidato o la candidata resulte de ese proceso electoral", afirmó en el programa Gelatina.

Rossi señaló que el Gobierno trabaja con la hipótesis de eliminar las primarias porque cree que esa movida quebraría a la oposición. Pero advirtió que el peronismo debe apostar exactamente a lo contrario: "Una PASO con diferentes candidatos va a mostrar un peronismo movilizado, fortalecido". También relativizó la distancia temporal: falta un año para elegir candidatos, y la Argentina, dijo, tiene un historial de sorpresas electorales que invita a la cautela.

Sobre qué haría un futuro gobierno peronista con la condena a Cristina Fernández de Kirchner, Rossi fue categórico: "Es imposible imaginar un gobierno peronista, un gobierno nacional y popular con Cristina presa o con Cristina quitada de sus derechos políticos y de sus libertades". Trazó un paralelismo histórico: así como sería impensable que Perón, tras el triunfo de 1973, hubiera tenido que quedarse en España, Cristina no puede estar excluida.

Rossi mencionó distintas vías para resolver la situación judicial: el indulto, una ley de amnistía o pedirle a la Corte Suprema que revea la sentencia. En cualquier caso, afirmó que Cristina debe estar en libertad "porque es inocente y porque todo el proceso judicial al cual fue sometida estuvo perfectamente amañado y direccionado, con una condena escrita desde antes".