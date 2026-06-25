Álvaro de Lamadrid: "El verdadero cambio en Argentina no puede ser más y nueva corrupción"

En una entrevista con NOTICIAS, Álvaro de Lamadrid repasó sus históricas denuncias contra el modelo santacruceño, criticó con dureza el oportunismo de la dirigencia actual y advirtió sobre el "fraude al electorado" de quienes se venden al poder de turno.

El dirigente radical recuerda con precisión su paso por Río Gallegos entre 1998 y 2010. En aquel momento, ejercer la abogacía y la política opositora significaba enfrentar ofensas personales y el escepticismo general. "Nos decían que estábamos locos, que éramos mentirosos", evoca. “Sin embargo, mi objetivo era alertar sobre un entramado que terminó por desmantelar los recursos de la provincia”.

Noticias: ¿Cuándo empezó a denunciar la corrupción K?

Álvaro de Lamadrid: La punta del iceberg fueron los fondos de Santa Cruz, provenientes de las regalías hidrocarburos cobradas a comienzos de los 90 una acción que la Nación le debía a la provincia y que Kirchner lo logra cobrar a través de una intermediación de Cavallo, con quien se llevaba muy bien en el menemismo, a tal punto que Kirchner decía que Menem era el mejor presidente de la historia en aquel momento. Y Menem, viajando a Santa Cruz, decía que Kirchner era su mejor discípulo y el mejor gobernador. Había una gran sintonía. Recuerdo la campaña presidencial del 2003, cuando un periodista fue tirado al piso y pateado al preguntar en las afueras de Río Gallegos dónde estaban los fondos de Santa Cruz. Se resolvía muy rápido la contestación, diciendo: estaban. Algo que no sucedió e incluso nunca fue confirmado ante simples preguntas de periodistas. Esos fondos fueron sustraídos directamente de la provincia y sacados del país sin ninguna hoja de ruta. Luego trasladaron ese modelo de corrupción, violencia política y autoritarismo a la Nación. Néstor Kirchner ganó con el lema de "un país en serio", a veces los argentinos nos olvidamos, y la verdad es que lo que dejó fue un país con una sociedad fragmentada y con una violencia terrible que bajaba desde la Casa Rosada.

Fiel a la línea histórica de la UCR representada por Arturo Illia y Ricardo Balbín, Lamadrid reivindica la decencia en el servicio público como un prerrequisito obligatorio y no como un mérito a exhibir. Desde esa posición de independencia, lanza una dura advertencia sobre la coyuntura política actual de la Argentina y los alineamientos automáticos de su partido con el gobierno de Javier Milei. "El cambio no puede ser más y nueva corrupción. No puede ser más ataques al periodismo, al Parlamento, coptación de la Justicia o desmantelamiento de los controles", enfatiza.

El político diferenció taxativamente la defensa de las ideas de la defensa de las personas, señalando un "festival de cinismo" en la dirigencia: "Muchos dirigentes no fueron leales a De la Rúa, Duhalde, Kirchner, Macri o Milei. Su única lealtad es al poder de turno". Esta conducta fundamenta el proyecto de Ley antitransfuguismo que presentó sin éxito en 2021 en la Cámara de Diputados, diseñado para penalizar a los representantes que abandonan sus partidos tras asumir. Para Lamadrid, existen dos tipos de engaño en democracia: "Uno es el fraude electoral que modifica el resultado, y el segundo es el fraude al electorado, que es hacer una cosa totalmente distinta a lo que la gente votó. Actualmente vemos dirigentes políticos de Juntos por el Cambio que al asumir Milei inmediatamente se pasaron al oficialismo, o dirigentes de la LLA al bloque de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. La lealtad que tienen muchos dirigentes en la Argentina es al poder. Son leales al poder y como tal, al poder de turno”.

Un opositor solitario en el Congreso

Durante su mandato en la Cámara de Diputados, Lamadrid optó por posiciones rígidas que le valieron fuertes cruces internos, incluso dentro de su propio bloque de Juntos por el Cambio.

Se opuso formalmente a las sesiones virtuales durante la pandemia del COVID-19, argumentando que el Parlamento debía permanecer abierto. Cuando se levantaron las sesiones virtuales, su colega Waldo Wolff dijo que era un triunfo de Álvaro de Lamadrid.

Además recuerda: “Fui el primero en presentar un pedido de juicio político contra Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner por el manejo de la crisis sanitaria y por atentar contra el orden institucional. Mis compañeros de bloque me dijeron que era temerario el planteo, que estaba loco. A los 40 días, cuando se vio la foto del festejo de la 'querida Fabiola' en Olivos, entraron 41 pedidos de juicio político”.

Noticias: ¿Cómo se desarma todo un sistema corrupto?

De Lamadrid: Es muy difícil. Todo el mundo juega a su conveniencia y cada vez se está pensando más en lo propio, en sus propios intereses, candidaturas ficticias para negociar otras cosas o para defender otras cosas. La verdad, yo estoy muy preocupado, muy preocupado con el futuro de la Argentina. Tengo una convicción después del paso de los Milei por el poder. Es mentira esto que dicen muchos sectores de que hay que tratar de que le vaya bien al Gobierno porque así le va bien al país. Es un cinismo terrible a la luz de lo que nos pasó, porque nosotros sabemos bien que muchas veces que le va bien a un gobierno implica que no le va bien al país. Es al revés. Al que le tiene que ir bien es al país, no a un gobierno circunstancial.

Noticias: Usted contó que Néstor Kirchner tuvo que pagarse él mismo su campaña presidencial en 2003. ¿Cómo es eso?

De Lamadrid: Duhalde no encontraba candidato y se alinearon los planetas, y hay una reunión en Calafate entre Duhalde y Kirchner, que la organizó Pampuro, que se encontraba presente también. Y allí se cocinó candidatura presidencial de Kirchner. Duhalde le dijo: “mirá, yo te apoyo de candidato a presidente, pero necesito saber quién va a poner fondos por vozs que no te conoce nadie, sobre todo en la Capital y en la provincia de Buenos Aires”. Kirchner era un ilustre desconocido en ese momento. Y ahí es donde Duhalde le pregunta por el tema de los fondos de Santa Cruz, ¿qué pasó con eso? Kirchner le dice que él no tiene problemas de financiamiento, que él tiene 200 millones de dólares para la campaña presidencial, que era, digamos, un quinto de toda esa plata de los fondos de Santa Cruz. De manera tal que Duhalde decide elegirlo como candidato, porque muy distinto es salir a recaudar fondos con un candidato que ya los tenía y lo que se recaudará venia de sobra, porque la campaña ya está pagaba.

Noticias: ¿Milei tiene posibilidades de ser reelegido?

De Lamadrid: Hoy estamos en un escenario donde el peronismo espera, lo deja andar a Milei, que llegue, que haga lo que quiera, de acá hasta las elecciones del año que viene. El peronismo también intuye que si Milei no gana en primera vuelta, pierde con cualquiera que lo enfrente en el ballotage, incluso el candidato del peronismo. Esa es la estrategia que está trazada y lo que tenemos en el horizonte. Milei, con su visión economicista de la política, está haciendo algo tremendo, le está diciendo a los argentinos que la economía o el mercado es más importante que la democracia. Siempre la que pierde es la democracia, tanto en el comunismo como en el fascismo. Veo en este gobierno una idea que es la de profundizar la demolición institucional que iniciaron los Kirchner, y que ahora continúan los Milei.

María Laura Arano