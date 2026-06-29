Qué le dijo Mauricio Macri a Diego Santilli antes de que asumiera como Jefe de Gabinete

La salida de Manual Adorni de la Jefatura de Gabinete cerró un vertiginoso ciclo de sospechas patrimoniales y quiebres institucionales, precipitando su renuncia indeclinable este sábado 27 de junio, a horas del tercer encuentro de la selección nacional contra su par jordano en el Mundial 2026. Tras cuatro meses de asedio judicial y político, el detonante final de su dimisión estuvo directamente ligado al avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos comandada por el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, luego de que las declaraciones juradas del funcionario expusieran un incremento patrimonial superior al 500% desde su ingreso al Estado, alcanzando un global declarado cercano a los 945 millones de pesos.

Las pericias judiciales, impulsadas por informes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAFI), pusieron bajo la lupa operaciones con criptoactivos en Binance y Lemon Cash, inconsistencias en la compra de una lujosa propiedad en el barrio cerrado Indio Cuá, y la llamativa adquisición de tecnología "gamer" de última generación —incluyendo monitores Samsung Odyssey y proyectores Epson por casi 6 millones de pesos— financiada a través de Mercado Libre con las tarjetas de crédito corporativas de dos empleados subalternos de su propia vocería.

Hace meses, el escándalo ya había escalado a nivel internacional debido a reportes sobre excéntricos gastos suntuosos, viajes familiares en jet privado a Punta del Este y masivas facturaciones en efectivo en locales de sommiers y ropa blanca. Ante la contundencia de las pruebas, el ex funcionario libertario intentó ensayar defensas públicas en sus conferencias de prensa asegurando de manera tajante que su patrimonio se había consolidado de forma previa al ejercicio público, desafiando a la oposición al exclamar que no aceptaría "clases de ética de los que viven del Estado".

La retórica expuesta por Adorni terminó asfixiada por sus propias declaraciones publicas sobre movimientos de criptomonedas antes de la llegada al gobierno nacional, en redes sociales se reflotaron viejos archivos en el que el analista económico daba a entender que era un ignorante sbre el tema. Este fin de semana, el presidente Javier Milei convalidó su salida inmediata de la Casa Rosada y del directorio de YPF para obturar la crisis y oficializó el nombramiento de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y ministro del Interior, en un movimiento táctico que plasmó un profundo reordenamiento en las altas esferas del poder político.

La designación del "Colorado "Santilli representó la culminación de un estratégico y paulatino proceso de migración partidaria, donde el histórico dirigente de Propuesta Republicana (PRO) —exvicejefe de Gobierno porteño, ministro de Seguridad de la Ciudad y diputado nacional— abandonó de manera definitiva las filas del espacio fundado por Mauricio Macri para integrarse plenamente a la estructura orgánica de La Libertad Avanza (LLA). Tanto el traspaso de escudería política de hace algunos meses, como su actual nombramiento como flamante coordinador de ministros, se consolidó con la aprobación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El nuevo rol de ex PRO dota a la administración libertaria de un armador político con vasta experiencia de gestión y "cintura" parlamentaria para coordinar a los titulares de los ministerios y reestablecer los puentes de diálogo con los gobernadores provinciales tras el severo desgaste institucional dejado por la anterior gestión. Una vez extirpado el elemento toxico que significó el ex tuitero libertario devenido en Jefe de Gabinete, la misión de Santilli como coordinador para estos días es terminar de supurar lo que resta del equipo de Adorni en Casa Rosada y reestablecer el rumbo del gobierno.

Por supuesto, otro frente que debe apaciguar Santilli es el sismo político provocado por el caso Adorni que dinamitó las mismas estructuras internas del partido amarillo debido a la polémica maniobra parlamentaria orquestada en la Cámara de Diputados para blindar al exfuncionario que finalmente fue echado. La semana pasada, el bloque de diputados nacionales del PRO decidió aliarse orgánicamente con La Libertad Avanza y rehusarse a bajar al recinto, vaciando de manera deliberada la sesión especial y bloqueando la obtención del quórum legal al dejar la votación con solo 117 legisladores presentes sobre los 129 requeridos; una jugada de neto corte corporativo que impidió que prosperara la interpelación ordinaria y la posterior moción de censura promovida por el arco opositor.

El fuerte impacto de este blindaje legislativo dentro de las filas del macrismo y la drástica reacción que provocó en sus referentes históricos quedó expuesto cuando el exministro de Educación y exsenador nacional, Esteban Bullrich, presentó su renuncia irrevocable al partido mediante una durísima carta pública dirigida directamente a Mauricio Macri. En su misiva, el cofundador liberal sentenció de manera categórica que las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender.

El ex dirigente, un símbolo de ética para sus correligionarios y que se encuentra condicionado por el ELA, denunció la protección brindada a Manuel Adorni por parte de los legisladores de su espacio. Bullrich en su carta sostuvo que tanto la conducción de Macri como Ritondo dinamitaron los valores morales y fundacionales de la fuerza política. Este hecho y el anunció de Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete obligó a Mauricio Macri a entrar a la cancha y dar un mensaje contundente.

"Hoy hablé con Diego Santilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible", sintetizó el ex presidente en su cuenta personal de X. Un pronunciamiento sintético, pero al mismo tiempo claro, que describe el camino del PRO y refuerza su vinculo con La Libertad Avanza.