Insaurralde & Cirio: Extorsiones cruzadas

Jesica Cirio cometió un pecado original: grabar con su teléfono el escondite donde su entonces marido, Martín Insaurralde, guardaba dólares ordenados con prolijidad dentro de bolsas ziploc. La filmación recorre los cajones de un vestidor en la planta alta de la mansión del country Fincas de San Vicente. Se calcula que el botín filmado podría rondar los 10 millones de dólares, repartidos en una valija carry on y entre los cajones del placard. Había tanto efectivo que algunos cajones se cerraban con una sola remera encima de los fajos: de otro modo no encajaban.

Ese registro doméstico, fechado en 2023, es hoy el eje de una historia con dos extorsiones encadenadas. En una, Cirio aparece como autora. En la otra, como víctima. Las dos giran sobre el mismo objeto: el video.

Extorsión I. La primera línea la abrió el entorno de Elías Piccirillo, el financista involucrado en el escándalo de las SIRA, que se casó con Cirio en 2024 en el Palacio Duhau y que cumple prisión domiciliaria acusado de armar un operativo para imputar de forma falsa por narcotráfico a Francisco Hauque, un acreedor al que le debía dinero. Su abogado, Gastón Francone, lo dijo en Radio Mitre: "Ese video lo tenía un montón de gente, se negoció el divorcio de ella en su momento con ese video". La frase ubica al material como moneda de cambio en la separación de un funcionario cuyo patrimonio ya estaba bajo la lupa.

El periodista de Net TV, Diego Suárez, que entrevistó a Piccirillo, sumó el relato más comprometedor. Contó que el propio financista le confesó en off the record que Cirio le entregó la filmación para intentar "sacarse de encima" a su exmarido, y que el material terminó en manos de dos letrados. La pieza encaja con otra voz del expediente: Hauque, una semana antes de la difusión, confirmó la existencia del video, aseguró haberlo visto y dijo que estaba en manos de Piccirillo.

Otra información abona el carácter instrumental del video. En 2023, el periodista Carlos Pagni dijo que Insaurralde le habría pagado a Cirio alrededor de 20 millones de dólares para cerrar el divorcio, con una transferencia que pasó por una cuenta de Uruguay. La conductora lo negó.

Extorsión II. Cirio también fue víctima de su propia grabación. En un comunicado sostuvo que se produjo una vulneración sin su consentimiento de sus archivos audiovisuales y que se la intenta extorsionar desde hace más de un año. Su abogado Claudio Caffarello afirmó que existe documentación certificada por escribano que acreditaría la antigüedad de las maniobras.

El choque de versiones está en cómo salió el video de sus manos. Cirio dice que se lo robaron. El entorno de Piccirillo dice que ella lo entregó. Esa contradicción es el corazón del caso: el mismo archivo sirvió para apretar a Insaurralde y, una vez fuera de su control, para apretarla a ella.

El pasado 20 de junio el diario La Nación publicó siete videos. La madrugada del domingo, Gendarmería allanó un departamento de Cirio en Palermo y el domicilio de Piccirillo, a pedido del fiscal Sergio Mola y por orden del juez federal Luis Armella. En lo de la conductora aparecieron 19.000 dólares y armas a nombre de su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino. Los archivos originales no fueron encontrados. Esta semana Cirio entregó un iPhone 17 al juzgado. Armella ordenó peritar el celular y dispuso una inspección ocular en la finca de San Vicente para constatar si las imágenes se filmaron en ese lugar.

La doble extorsión se sostiene sobre una sola certeza. Cirio filmó el escondite. Desde ese momento, dejó de manejar todas las consecuencias que surgieron de ese accionar.