Adornigate: el riesgo de soltarle la mano

La creciente fragilidad política de Manuel Adorni y las tensiones que esa situación ha provocado dentro del oficialismo nos hacen detener en los motivos por los que el Presidente sostiene a su ex vocero, ahora con función reducida y de baja exposición, como jefe de gabinete. “El riesgo de soltarle la mano” es el título de la tapa de NOTICIAS de esta semana.

La investigación de Juan Luis González analiza la continuidad de Adorni, en una compleja trama de equilibrios personales, disputas de poder y, sobre todo, miedo. Milei tiene pánico de que vayan por él si lo entrega, es lo que circula en el entorno de la Rosada, donde a Adorni ya no le queda más lealtad que la de los hermanos gobernantes. La nota revela escenas explícitas del rechazo que genera entre sus pares, con el ministro de Economía Toto Caputo a la cabeza, y los vínculos que conectan a Karina Milei con el funcionario jaqueado, mediante contratos y licitaciones que podrían tener derivaciones judiciales.

También en la portada de la semana, otro escándalo con ribetes políticos, el de Jesica Cirio y su ex marido Martín Insaurralde, un entramado novelesco de matrimonios sucesivos, traiciones y mucho dinero negro.