El cruce entre Diosdado Cabello y rescatistas de EEUU

Un video que circula en redes sociales capturó uno de los momentos más tensos de la emergencia en Venezuela: Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen de Nicolás Maduro, se plantó frente a integrantes de la brigada estadounidense de búsqueda y rescate que operaban entre los escombros de La Guaira, una de las zonas más devastadas por el doble terremoto del 24 de junio. Los rescatistas le indicaron con insistencia que se alejara del área mientras señalaban que había una persona atrapada con vida en ese punto.

La secuencia quedó registrada en al menos dos tomas desde distintos ángulos. En una de ellas, un integrante del equipo le dice a Cabello que hay alguien pidiendo auxilio justo debajo de donde el funcionario estaba parado. El intercambio se prolongó varios segundos sin que el ministro se moviera del lugar. Al final del episodio, el rescatista cerró la discusión con una frase que sintetizó su malestar: que no estaba conforme con lo que estaba pasando.

Las imágenes se difundieron ampliamente en X y otras plataformas, donde la escena fue interpretada por miles de usuarios como una obstrucción directa al operativo de rescate. El gobierno venezolano no emitió ninguna declaración al respecto. Las circunstancias exactas del video no pudieron verificarse de forma independiente, aunque la fuente y la localización coinciden con el escenario de la emergencia en curso.

El episodio se produjo en un momento crítico. Los especialistas en gestión de desastres señalan que las primeras horas posteriores a un sismo de esta magnitud son determinantes para encontrar sobrevivientes con vida bajo estructuras colapsadas. Estados Unidos desplegó en Venezuela al Disaster Assistance Response Team (DART) de la USAID, con personal especializado, perros de rastreo y equipamiento técnico, en el marco de un paquete de ayuda de 150 millones de dólares. La catástrofe ya acumula cerca de 1.500 fallecidos, miles de heridos y decenas de miles de desaparecidos.