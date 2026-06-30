El video retro en el que un calvo Manuel Adorni destrozaba a su actual sucesor Santilli

Reapareció un curioso video de un cruce entre Manuel Adorni y Diego Santilli que se llevo a cabo en el ciclo El diario de Leuco que se emitió por LN+ en 2021. "Hay videos que envejecen muy mal. Un Manuel Adorni calvo, panelista de LN+, destrozaba a Diego Santilli porque no le creía ni una sola promesa de campaña en 2021. En otras palabras, lo trataba de mentiroso. Argentina, no lo entenderías", tuiteó el usuario El Prensero en X.

Tal como lo describió el activista digital, en el fragmento se puede observar al futuro Jefe de Gabinete renunciado manteniendo un tenso cruce con quien iba a ser su sucesor en el cargo. "Uno de los grandes desafíos de la política argentina es terminar con el descrédito de todos ustedes, porque todos pasaron en la función publica, en tu caso con algunas falencias claras", chicaneó Adorni al candidato a legislador Diego Santilli de Juntos por el Cambio.

En esa época, Adorni era un colaborador mediático de diversos ciclos televisivos, que iban desde el programa de Leuco a los segmentos conducidos por Baby Etchecopar. Mucho tiempo antes de ingresar a la función publica, el analista económico disparaba contra los principales refrentes de la dirigencia nacional. "Macri decía mídanme por la pobreza. Y la pobreza termino mucho peor que cuando empezó", disparó el panelista contra el postulante macrista de ese momento y cuestionó: ¿Por que iriá a funcionar los planteos que haces cuando seas diputado cuando hoy el bloque de ustedes no los impulsa?".

La política los volvió a cruzar. Esta vez, por la profunda reestructuración que el Gobierno hizo en su cúpula tras concretarse la renuncia indeclinable de Adorni a la Jefatura de Gabinete de Ministros , acorralado por el desgaste de investigaciones sobre su patrimonio y fuertes presiones internas y la designación de Santilli como su reemplazo.

El relevo, sellado formalmente con la jura de ex macrista en el Salón Blanco de la Casa Rosada, marca el fin de la etapa de uno de los funcionarios más estrechos y cuestionados del mandatario libertario y abre un nuevo escenario de centralización política orientado a consolidar acuerdos institucionales y proyectar la estrategia electoral del oficialismo con Santilli como principal mariscal.

