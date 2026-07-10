Frialdad total: Diego Santilli y Victoria Villarruel no se saludaron en el acto del 9 de julio

La conmemoración del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán volvió a exponer públicamente la fractura política entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Lo que debía convertirse en una muestra de unidad institucional terminó dejando una de las imágenes más comentadas de la jornada: la distancia entre la titular del Senado y el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien pasó en dos oportunidades junto a Villarruel sin detenerse a saludarla durante el recorrido oficial por la Casa Histórica.

La escena ocurrió mientras las principales autoridades nacionales y provinciales recorrían el histórico edificio luego del discurso presidencial. Santilli saludó a distintos funcionarios, gobernadores y dirigentes que se encontraban en el lugar, incluso a personas ubicadas en las inmediaciones de la vicepresidenta, pero evitó cualquier contacto con Villarruel, alimentando las interpretaciones sobre la profundización de la crisis política dentro del oficialismo. El episodio se produjo apenas unos días después de que Santilli asumiera la Jefatura de Gabinete y en un contexto de creciente distanciamiento entre la Casa Rosada y la vicepresidenta.

La disposición protocolar también reflejó esa tensión. Villarruel ocupó un sector diferenciado del resto de la comitiva presidencial durante la vigilia en Tucumán. Si bien participó de la ceremonia oficial por invitación del gobernador Osvaldo Jaldo, permaneció alejada del núcleo integrado por Milei, Karina Milei, Diego Santilli y el resto del Gabinete nacional. Finalizado el acto central, tampoco formó parte del recorrido institucional que el Presidente realizó por el interior de la Casa Histórica junto a sus ministros y colaboradores, permaneciendo en el exterior del edificio mientras dialogaba con la prensa.

Lejos de esquivar las consultas periodísticas, Villarruel volvió a marcar diferencias con el rumbo del Gobierno. Al ser consultada sobre el mensaje pronunciado por el Jefe de Estado durante la vigilia, respondió que le había parecido "muy político", una definición interpretada como una nueva señal de autonomía respecto de la estrategia comunicacional de la Casa Rosada. También dejó abierta la posibilidad de proyectarse políticamente hacia el futuro. "Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos", afirmó cuando fue consultada sobre una eventual candidatura en 2027, aunque aclaró que su prioridad continúa siendo el cumplimiento de las responsabilidades institucionales que le asigna la Constitución como vicepresidenta de la Nación.