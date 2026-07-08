Mauricio Macri y Juliana Awada se reencontraron en la graduación de su hija

Seis meses después de haber anunciado su separación, Juliana Awada y Mauricio Macri volvieron a mostrarse juntos en público. Fue la primera vez que ambos coincidieron ante las cámaras desde que confirmaron, a comienzos de año, el final de su relación de quince años.

El motivo del encuentro fue la graduación de Valentina "Tini" Barbier, hija mayor de Awada fruto de su matrimonio anterior con Bruno Barbier. La ceremonia se realizó en IE University, en España, donde la joven egresó con un doble título en Administración de Empresas y Derecho, correspondiente a la promoción 2026, tras varios años de estudio.

Macri, que fue pareja de Awada durante quince años y fue padrastro de Valentina desde que la joven era chica, viajó especialmente a Europa para acompañarla en el acto académico. Además de Macri y Awada, estuvieron presentes Bruno Barbier y Antonia, la hija menor que Awada tuvo con el expresidente.

Según las imágenes que circularon en redes sociales, Awada asistió con un vestido largo en tonos crema y rojo, mientras que Antonia optó por un vestido corto blanco. Valentina combinó la toga y el birrete con un vestido beige, y posó junto a toda la familia una vez finalizada la ceremonia, que se realizó en un auditorio con la iluminación institucional de la universidad.

Awada compartió luego varias fotos del evento en sus redes, entre ellas una junto a Valentina, Barbier y Macri, y felicitó a su hija por el logro académico con un mensaje en el que destacó su esfuerzo y sus valores. En otra de las publicaciones se la vio sosteniendo el diploma junto a sus dos hijas, en una imagen que resumió el clima familiar de la jornada.

El reencuentro se dio pocas semanas después de que trascendiera la nueva relación de Macri con Dolores Teuly, algo que no impidió que el expresidente se acercara a la celebración familiar en Europa.