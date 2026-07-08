La respuesta viral de Santiago Caputo a Mia Khalifa, que apoyó a Egipto

Los partidos de la Selección argentina vienen sumando varios de los récords de audiencia de este Mundial 2026. Acaso sea porque son muchos los que apoyan al equipo de Lionel Messi, o porque otro tanto apunta al morbo de verlo perder. Quienes hayan visto el Argentina-Egipto de este martes tuvieron, en cualquier caso, un show digno: hasta el minuto 78, los egipcios ganaban 2 a 0 y el batacazo parecía sellado. Pero el equipo dirigido por Lionel Scaloni dio vuelta el resultado sobre el final, cerró el encuentro 3 a 2 y avanzó a los cuartos de final, en una de las remontadas más comentadas de lo que va del certamen.

Muchos espectadores "neutrales" se volcaron a alentar por Egipto por rechazo a la Argentina, tal vez influídos por la campaña de un supuesto racismo que circuló en las redes sociales en las horas previas al partido. Una de ellas fue Mia Khalifa, la influencer y ex actriz porno libanesa, quien escribió en X: "Ahora mismo soy egipcia".

El mensaje no cayó bien entre el público argentino, que salió a criticarla en masa apenas se conoció el resultado final. Uno de los que le respondió fue el asesor presidencial Santiago Caputo, que le contestó en inglés con un escueto "you got fucked", una expresión vulgar con la que remarcó, sin filtro, cómo había terminado el partido para los egipcios.

Minutos antes de ese cruce, el funcionario de Javier Milei ya se había regalado un auto elogio. "Parece que le grité los goles a todo el mundo en Rosada antes. La historia de mi vida", había escrito Caputo, en referencia a los tres goles argentinos que le dieron la clasificación al equipo de Scaloni sobre la hora.

La respuesta del asesor se viralizó rápidamente entre los usuarios argentinos, que la replicaron como una de las mejores reacciones de la noche frente a los comentarios de Khalifa, a quien acusaron de sumarse de manera oportunista al bando egipcio recién sobre el final del partido. El cruce se sumó así a la larga lista de repercusiones que dejó la remontada de la Selección, que además de festejos en las calles también generó este tipo de intercambios en las redes sociales entre hinchas, famosos y funcionarios.