La corrupción libertaria

Los números son preocupantes. Según una flamante encuesta elaborada por la consultora AtlasIntel y la agencia Bloomberg, los argentinos consideran que la corrupción es, hoy por hoy, el principal problema del país. Casi la mitad de los consultados -el 47,9 por ciento- sitúa esa falencia muy por encima de otras como el desempleo (39,5%), la impunidad del sistema judicial (37,8%), el debilitamiento de la democracia y las instituciones (30,3%) y la situación económica en términos generales (30,1%). AtlasIntel no es cualquier encuestadora, sino la misma que predijo con notable precisión el triunfo de Javier Milei en el 2023, en contra de los que vaticinaba la mayoría de los sondeos de esa época. En el informe, titulado Latam Pulse Argentina, también se consigna que la problemática de la corrupción era percibida como menos grave hace menos de dos años, en octubre del 2024, cuando alcanzó un registro del 36%. Pero pasaron cosas.

Además del escándalo aún fresco del renunciado Manuel Adorni, otros temas como el caso $Libra, las presuntas coimas en la Andis, los retornos denunciadod en Anses y Pami, el affaire narco de José Luis Espert y el millonario contrato de una empresa de los Menem con el Banco Nación parecieran haber colmado la paciencia de una parte mayoritaria de la ciudadanía. Otras encuestadoras coinciden. Por caso, para Management & Fit, la corrupción representa el segundo problema del país para el 20,6% de los consultados, apenas por debajo de los aumentos de precios y tarifas, con 22,4%.

El tema se agrava en la opinión pública porque hoy gobierna un presidente que hizo del discurso anti casta su principal bandera, y que, sin embargo, en los hechos reproduce las mismas prácticas del pasado que prometía erradicar. Su credibilidad es lo que está en juego.