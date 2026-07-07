El polémico tuit de Santiago Caputo sobre la derrota de Brasil: "Qué piedra se volvió ser negro"

El asesor presidencial Santiago Caputo volvió a quedar en el centro de una fuerte controversia pública tras el posteo en su cuenta de X un mensaje que decía: "Qué piedra ser negro". La frase difundida por la eliminación del seleccionado brasilero ante su par de Noruega en octavos de final del Mundial de 2026, fue interpretada por periodistas, organizaciones y numerosos usuarios de redes sociales como una expresión de carácter discriminatorio y racista.

El mensaje se viralizó rápidamente y abrió un nuevo frente de discusión sobre los límites del discurso político en las redes sociales, especialmente cuando proviene de uno de los principales estrategas del gobierno de Javier Milei. La publicación generó miles de reacciones en pocas horas y volvió a instalar el debate acerca de la utilización de mensajes provocadores por parte del oficialismo y sobre la estrategia comunicacional basada en la confrontación permanente.

Entre quienes cuestionaron el mensaje se destacó el periodista Ernesto Tenembaum, quien dedicó parte de su análisis periodístico al caso en su ciclo de Radio con Vos. El periodista sostuvo que el problema excedía el humor o la ironía y planteó que resulta especialmente grave cuando un funcionario con enorme influencia sobre las decisiones presidenciales utiliza expresiones que pueden interpretarse como discriminatorias. Según explicó, el episodio reflejaba un proceso de creciente naturalización de discursos agresivos y estigmatizantes dentro del debate público argentino.

Durante ese análisis, Tenembaum también puso el foco sobre las reacciones de referentes libertarios en redes sociales. Entre ellos mencionó a Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", uno de los principales influencers digitales cercanos al oficialismo, cuyas publicaciones defendieron a Caputo y cuestionaron las críticas recibidas. También hizo referencia a los mensajes difundidos por el abogado Zuni Benítez, otra figura identificada con el universo digital libertario, quien respaldó la interpretación de que el comentario debía entenderse como una broma y criticó a quienes lo calificaban como racista.

La polémica por el mensaje de Caputo coincidió además con otro episodio de enorme repercusión internacional relacionado con expresiones racistas durante el mismo Mundial de 2026. La protagonista fue la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien publicó una serie de mensajes ofensivos dirigidos contra el futbolista francés Kylian Mbappé luego de la eliminación de Paraguay en los octavos de final. Francia derrotó 1-0 al conjunto paraguayo gracias a un penal convertido por Mbappé en un partido extremadamente tenso disputado en Filadelfia.

Tras el encuentro, Amarilla escribió mensajes que rápidamente fueron calificados como racistas. En uno de ellos llamó a Mbappé "camerunés colonizado" y cuestionó su identidad francesa. En otra publicación afirmó que el delantero "en vez de leche materna chupaba cocos" y agregó otras expresiones despectivas que apelaban a estereotipos raciales. Las publicaciones provocaron una inmediata ola de repudios tanto dentro como fuera de Paraguay y fueron ampliamente difundidas por medios internacionales.

La respuesta de Mbappé fue inmediata y contundente. A través de X calificó a Amarilla como "una mujer despreciable e indigna de su cargo" y afirmó que sus declaraciones no representaban al pueblo paraguayo. El delantero lamentó además que, por culpa de esos comentarios, el mundo estuviera hablando del racismo de una dirigente política en lugar de reconocer la histórica actuación de la selección paraguaya durante el Mundial. También aseguró que nunca permitirá que personas como ella propaguen mensajes de odio y discriminación.