Lilia Lemoine pide el regreso de Adorni: "Espero que Manuel vuelva"

Con una carta dirigida al presidente Javier Milei y su último tuit en la función pública desde su cuenta personal de X, Manuel Adorni formalizó su renuncia indeclinable al máximo cargo ministerial el sábado 27 de junio, a horas del enfrentamiento de la selección nacional de fútbol con su par de Jordania por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego de casi cuatro meses de un desgastante escándalo judicial y político por presunto enriquecimiento ilícito que se volvió insostenible, el ahora ex funcionario decidió declinar su permanencia en el Poder Ejecutivo.

La dimisión fue aceptada de inmediato por el Presidente, quien pocas horas después, el domingo por la noche, designó al ministro del Interior, Diego Santilli, como reemplazante en la coordinación del Gabinete de la Nación. "Gracias por la confianza presidente. ha sido un verdadero honor. Fin", fue el último mensaje como coordinador de ministros de Adorni, incluyendo su característica firma del final, que se compartió junto a escrito de cuatro hojas con la renuncia a su cargo.

La reacción del núcleo duro del poder no se hizo esperar y llegó a través del ámbito digital, la vía predilecta del oficialismo para dirimir sus movimientos políticos. Minutos después de que la dimisión se hiciera pública, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, despidió al exvocero y coordinador de ministros con un mensaje de fuerte respaldo personal desde su cuenta oficial en la red social X.

"Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Acompañamos tu decisión y lamentamos profundamente las circunstancias que te llevaron a tomarla, sabiendo que la prioridad siempre es cuidar a la familia. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme. ¡Éxitos en lo que venga!", escribió la hermana del presidente.

En la misma sintonía, Lilia Lemoine le dedicó elogiosas palabras al ex funcionario. La diputada nacional fue una de las voces que más atención captó al referirse al tema durante una entrevista con el periodista Luis Gasulla en su programa emitido por El Observador 107.9. En un clima de tensión por las internas y las denuncias que golpeaban a su espacio, la legisladora apuntó contra la oposición y el proceso que derivó en la salida de Adorni.

Al ser consultada por el futuro del ex titular de la Jefatura de Gabinete, exclamó con firmeza: "Había una condena mediática y política desde la Justicia. Yo sigo pensando los mismo, el veredicto lo tiene que dar la Justicia, no la política y no los medios". Argumentando que se trató de una campaña de persecución similar a la que tuvo José Luis Espert, la legisladora de LLA sostuvo que el funcionario estaba sujeto a un desgaste malicioso y añadió respecto a su partida: "Espero que Manuel vuelva".