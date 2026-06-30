Manuel Adorni: el “hijo perfecto” de Javier y Karina Milei

Hay muchas maneras de explicar al fenómeno libertario. La consecuencia del triunfo mundial de la nueva derecha, de dos malos gobiernos consecutivos, de tanta malaria económica e inseguridad, de un encierro pandémico, de la algoritmización del debate público y siguen las firmas. Todos esos análisis son válidos y merecen ser profundizados, pero hay una clave en el armado libertario que no suele ser tan tenida en cuenta: antes que todo, La Libertad Avanza es un fenómeno profundamente lumpen, una colección de descartados que vieron en el economista de pelos largos la distante posibilidad de, en el mejor de los escenarios, cambiar el auto.

En este sentido, Manuel Adorni no era uno más. Todo lo contrario: en este espacio de arribistas consumados el otrora tuitero fue, desde el minuto en que puso pie en el libertarismo, el más vivo entre los vivos, el que con menor esfuerzo logró trepar a lo más alto, un verdadero profesional de la mentira. De hecho, Adorni -y la sucesión de escándalos que derivaron en su renuncia- es todo menos un error. El ex jefe de Gabinete es la consecuencia absolutamente lógica de eso que se dio a llamar La Libertad Avanza, el hijo perfecto de Javier y Karina Milei.

Repasemos. En 2021 Adorni no fue parte de la génesis del espacio. En aquel momento estaba en Republicanos Unidos, el armado de López Murphy, enemigo íntimisimo de Javier Milei. En el arranque del 2023, con las elecciones nacionales a la vuelta, los popes libertarios le pidieron que sea candidato a diputado nacional. Él se negó. Milei tuvo que ganar la elección nacional para que Adorni se dignara a poner un pie en su armado. Algunos de quienes son hoy los máximos rivales del libertario, como Mauricio Macri o Paolo Rocca, apoyaron al economista antes que el recién eyectado funcionario. Al tuitero le bastó una entrevista amigable con Milei, en la época en que ya era presidente electo y vivía en el Hotel Libertador, para pasar de mirar al armado desde afuera a convertirse, sin escalas, en su voz pública.

Del Adorni en funciones es difícil aportar algo que no se haya escrito ya. Sobrador, pendenciero, falso -cómo cuando mostró una radiografía de un perro haciendola pasar por alguien que la había usado para obtener un plan social, a pesar de que Diego Spagnuolo le había avisado antes que no era cierto o cuando juró que no sería un candidato testimonial en la Ciudad- y arrastrado hasta un punto que no se había visto jamás en la política nacional. No es una manera de decir: Adorni fue quien le puso voz y rostro al misticismo de Milei, al dejar para la posteridad su frase de “si el Presidente dice que tiene cinco perros tiene cinco perros, y se terminó”. A quienes se preguntan cómo es posible que la gente que rodea al mandatario no reaccione frente a sus convicciones sobrenaturales: ahí tienen la respuesta.

La lista del derrotero es larga, casi interminable, pero deja una enseñanza: el ex jefe de Gabinete se encargó de mostrar, quizás como ninguno, quizás como nunca, la verdadera cara de La Libertad Avanza. Esta aclaración es más que necesaria en estos días que se vienen, cuando aliados políticos y plumas amigas intentarán demostrar que “Adorni no es Milei”, como ya dijo el siempre funcional Horacio Cabak. La realidad no podría ser más lejana. Igual que Milei -que se vanagloria de ser un economista de fuste a pesar de sus repetidos plagios, de respetar el proyecto de vida del prójimo a pesar de que persigue a las diversidades, de ser liberal a pesar de sus formas autoritarias y la lista podría seguir-, Adorni se jactó siempre de lo que careció. Igual que Karina, cuyas huellas se rastrean en cada escándalo de corrupción del oficialismo, Adorni mostró una voracidad genética con el dinero que lo terminó llevando a su ruina. Por eso él es todo menos un error: es exactamente lo que fue votado.