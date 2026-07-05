El ingeniero en su laberinto

El ascenso de Diego Santilli a jefe de Gabinete se festejó en el PRO. La charla telefónica del funcionario con Mauricio Macri cuando entraba a la Quinta de Olivos (llamada que se dejaba ver en la amplia pantalla del auto), fue considerada una jugada inteligente del presidente del partido. Pero pasado el entusiasmo inicial, lo que esconde tal nivel de celebración es que el espacio que comanda el ex presidente no sabe para qué está, no le encuentra lugar a su líder y, lo peor, no sabe si está ganando terreno o lo están vaciando.

El problema del PRO para instalar la idea de que el Gobierno les está cediendo parte del poder es que, mientras los hermanos Milei deciden promocionar a Santilli, el Presidente lo critica con fiereza. En una entrevista por streaming, en medio de los cambios de Gabinete, dijo: “El propio gobierno de Mauricio Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos. ¿Reperfilamiento? Una palabra educada para decir default”.

Expectativas. No son pocos los que creen que el macrismo tiene fuerte ascendencia sobre el gobierno libertario, a pesar de los desplantes de Milei. “Diga lo que diga Javier, debería admitir que Mauricio le puso medio gabinete”, protesta un dirigente.

Además de Santilli, tienen pasado PRO Luis “Toto” Caputo, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Juan Bautista Mahíques y Alejandra Monteoliva. Sólo escapan a la regla Sandra Petovello, Carlos Presti y Mario Lugones.

El problema de Macri es la poca influencia que tiene sobre el Gabinete, aún sobre sus ex funcionarios. Tampoco lo logró con Milei: el objetivo primario del ex mandatario era convertirse en una especie de asesor presidencial. “Yo le doy concejos, pero Javier se da vuelta y hace exactamente lo contrario”, se quejaba en el inicio de la gestión libertaria. Por eso se cansó y suspendió el vínculo.

Ahora el ex presidente coquetea con las chances de meterse nuevamente en la carrera presidencial. El consultor Jaime Durán Barba, uno de los que más conoce cómo piensa políticamente, aseguró: “Está con ganas de ser candidato, pero se siente inseguro”, dijo. Y completó: “Entre 2015 y 2017 se acostumbró a ganar. Y hace las cosas sobre seguro. Por eso no se lanzará, me da esa impresión”.

Dirigentes propios y aliados le exigen definiciones. Hasta un gobernador le pidió que le revelara si va a jugar, para delinear su estrategia electoral. Macri le contestó con evasivas.

Lo que viene. Una vez que el Mundial termine, el ex mandatario volverá a su agenda del “Próximo Paso”, el tour nacional que ya lo llevó a recorrer el centro norte del país y que podría seguir por la provincia de Buenos Aires, además de desembarcar en la Patagonia.

Macri está en constante diálogo con Santilli. Pero sabe de la versatilidad del dirigente. Nada le asegura que tendrá una fuerte ascendencia.

Santilli, por caso, hace equilibrio entre La Libertad Avanza y el PRO. En mayo participó de un encuentro político en la sede del partido amarillo, en la calle Balcarce, junto a Cristian Ritondo. Pero el mes anterior había sido protagonista de una cumbre libertaria en Provincia donde se mostró con Karina Milei.

El equipo del ex presidente prefiere apelar a la cautela. Dicen que si no hay definiciones sobre su futuro es porque falta mucho para el 2027. Y que el Gobierno, mientras tanto, debe encargarse de resolver los problemas económicos del país. Pero Karina tiene otras intenciones: quiere llegar al año electoral habiendo exprimido al PRO.

La suerte política de Macri no depende sólo de él. De hecho, sus posibilidades tendrán más que ver con lo bien o mal que le vaya a Milei en lo que le queda de gestión. Si la imagen del Presidente se desploma, entonces el ex mandatario podría tener una chance. Pero si el libertario conserva un caudal importante de votos, el presidente del PRO se va a guardar.

El futuro de su partido se define en el 2027. Durán Barba, que moldeó a Macri como político, cree que la suerte ya está echada: “Desgraciadamente (el PRO) está en una etapa final”, dijo. Y completó: “Yo creo que se ha convertido en una especie de último vagón del tren de la Libertad Avanza”. Si Milei logra la reelección, podría significar para Macri, y su carrera política, un triste y solitario final.