Encuesta: para el 42,7 por ciento, la relación entre los Milei y Bullrich genera conflictos y afecta al Gobierno

La última encuesta nacional de Management & Fit, realizada entre el 12 y el 26 de junio, reveló que el 42,7% de los argentinos considera que la relación entre los hermanos Milei y Patricia Bullrich "genera conflictos y afecta negativamente" al Gobierno. En contraste, apenas un 20,1% cree que ese vínculo "fortalece la gestión", mientras que un 23,7% opina que no tiene impacto y un 13,5% no supo o no contestó.

La percepción negativa sobre esta relación es levemente mayor entre las mujeres (44,7%) que entre los varones (40,7%), y se mantiene relativamente estable entre los distintos niveles educativos, con el 42,7% en el nivel bajo, el 43,7% en el medio y el 41,6% en el alto. Por franja etaria, la lectura negativa también es similar entre los menores de 40 años (42,0%) y los mayores de esa edad (43,4%).

Este dato se enmarca en un diagnóstico más amplio sobre el impacto de las tensiones internas del oficialismo. Según el mismo relevamiento, el 73,8% de los encuestados considera que los conflictos dentro del Gobierno afectan su capacidad de gestión: un 45,5% cree que la afectan "mucho" y un 28,3% "de manera parcial". Solo un 19,2% sostiene que el Ejecutivo "sigue funcionando normalmente" pese a las disputas internas. La lectura de que estos conflictos afectan "mucho" la capacidad de gobernar también es mayor entre las mujeres (49,3%) que entre los varones (41,5%).

El informe también vincula este clima de conflictividad con el deterioro de la imagen del Gobierno. La aprobación de la gestión de Javier Milei descendió a 37,3% en junio, 0,6 puntos menos que en mayo, mientras que la desaprobación trepó al 58,2%, el nivel más alto desde el inicio de su mandato. El nivel de confianza en el Gobierno también cayó levemente, hasta el 37,8%.

A esto se suma que un 71,2% de los consultados considera que los episodios de corrupción ligados a la gestión nacional podrían afectar su confianza en el Ejecutivo, una mención que aumentó 1,6 puntos respecto a mayo y que se destaca particularmente entre las mujeres.

El desgaste también se refleja en las intenciones de voto de cara a las próximas elecciones presidenciales: un 55,4% de los encuestados votaría por "un cambio total de políticas y de equipo de gestión" si los comicios fueran mañana, mientras que un 41,4% optaría por algún tipo de continuidad del Gobierno actual, ya sea total o con modificaciones en las políticas aplicadas.

El relevamiento se realizó sobre una muestra de 2.600 casos efectivos y 2.200 ponderados a nivel nacional, con un margen de error de +/-2,1% y un nivel de confianza del 95%.