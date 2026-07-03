Encuesta: el 58,2 por ciento desaprueba la gestión de Milei

La encuesta nacional de Management & Fit realizada entre el 12 y el 26 de junio de 2026, sobre una muestra de 2.600 casos efectivos (2.200 ponderados), mediante entrevistas presenciales, online y telefónicas (CATI), puso en perspectiva las principales preocupaciones de la ciudadanía y como la gestión libertaria, conducida por Javier Milei, debe tomar nota ante la baja imagen del gobierno tras el escándalo protagonizado por el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Según el relevamiento, la administración de La Libertad Avanza atraviesa el momento de mayor desgaste registrado por la consultora desde el inicio de su gestión. La aprobación nacional cayó al 37,3%, lo que representa una baja de 0,6 puntos porcentuales respecto de mayo, mientras que la desaprobación escaló al 58,2%, el registro más alto de toda la presidencia del líder libertario medido por Management & Fit. Apenas un 4,5% respondió que no sabía o prefirió no contestar. La diferencia entre quienes desaprueban y quienes respaldan la administración alcanza así los 20,9 puntos porcentuales, reflejando un deterioro sostenido del clima de opinión pública.

El informe muestra además que el respaldo al Gobierno continúa siendo relativamente mayor entre los varones y los menores de 40 años, mientras que la desaprobación aumenta entre las mujeres y los sectores de menor nivel educativo. La consultora también señala que el nivel de confianza en el Gobierno descendió levemente hasta 37,8%, mientras que un 60,5% manifestó algún grado de desconfianza hacia la administración nacional.

En materia de imagen pública, Javier Milei continúa siendo uno de los dirigentes nacionales con mayor nivel de conocimiento, aunque su saldo de imagen permanece en terreno negativo. El Presidente registra 30,7% de imagen positiva frente a 47,8% de imagen negativa, con un diferencial de -17,1 puntos, ubicándose por detrás de dirigentes como Patricia Bullrich en términos de valoración relativa, aunque por delante de otros referentes de la oposición. El estudio remarca además que tanto la imagen positiva como la negativa del mndatario disminuyeron levemente respecto de mayo, mientras crecieron las opiniones intermedias o regulares, reflejando una mayor proporción de encuestados que adoptan posiciones menos definidas.

La encuesta también refleja que la percepción general del país continúa siendo predominantemente negativa. Apenas el 17,3% considera positiva la situación económica y social de la Argentina, mientras que el 57,1% la evalúa negativamente. En cuanto a las expectativas, el 34,7% cree que el país estará mejor dentro de un año, mientras que un porcentaje superior considera que permanecerá igual o empeorará.

Respecto de los principales problemas nacionales, la inflación continúa ocupando el primer lugar de las preocupaciones con 22,4% de las respuestas, aunque disminuyó respecto de mayo. En segundo término aparece la corrupción, que asciende al 20,6% y muestra uno de los mayores crecimientos del último mes. Más atrás se ubican la desocupación (14,4%), la inseguridad (14,1%) y la pobreza (13%). La consultora destaca que, por segundo mes consecutivo, baja la preocupación por la inflación mientras aumenta la inquietud vinculada a los casos de corrupción y a la inseguridad.

Cuando la consulta se traslada al plano personal, la economía continúa dominando las preocupaciones de los argentinos. La principal inquietud es la dificultad para llegar a fin de mes, mencionada por el 23,9% de los encuestados, seguida por los bajos ingresos (19,4%), la inseguridad (14,7%), los problemas de endeudamiento (11,3%) y la falta de trabajo (8,5%). En conjunto, las preocupaciones de carácter económico representan el 72,7% de todas las respuestas obtenidas.

El estudio también pone de relieve el impacto que tienen los conflictos internos del oficialismo sobre la percepción ciudadana. El 73,8% considera que las disputas dentro del Gobierno afectan la capacidad de gobernar, mientras que el 71,2% afirma que los recientes episodios vinculados con denuncias de corrupción reducen su confianza en la administración nacional. A ello se suma que el 42,7% evalúa negativamente la relación política entre los hermanos Milei y la ministra Patricia Bullrich, al considerar que genera conflictos dentro del Ejecutivo.

En el plano electoral, el relevamiento muestra que el 41,4% de los consultados votaría por la continuidad del actual Gobierno —sumando quienes respaldan la continuidad plena y quienes impulsarían mantener el rumbo con cambios parciales—, mientras que el 55,4% optaría por un cambio total de administración y de políticas públicas. Sin embargo, el 66,6% sostiene que volvería a votar de la misma manera que en las elecciones presidenciales de 2023, un dato que evidencia que, pese al deterioro de la imagen del Gobierno, una parte importante del electorado mantiene su decisión original.