El homenaje de Martín Menem a su pariente más famoso: "Hoy el tío Carlos cumpliría 96 años"

En su cuenta de X, Martín Menem recordó a su tío con un nostálgico mensaje y una imagen de ellos juntos. El diputado nacional de La Libertad Avanza y máximo titular de la Cámara baja recordó al ex presidente Carlos Saúl Menem en su aniversario de natalicio con un tuit que rememoró la llegada del patriarca del clan al gobierno nacional. "Hoy el tío Carlos cumpliría 96 años. Presidente para el país, familia para nosotros. Lo extrañamos siempre", tuiteó el legislador compartiendo un retrato noventero de él junto al ex mandatario fallecido el 14 de febrero de 2021.

Sin dudas, la historia de la familia Menem constituye uno de los fenómenos de mayor permanencia en la política argentina contemporánea. A lo largo de más de cuatro décadas, el clan construyó una red de poder que trascendió gobiernos, partidos y profundas transformaciones del escenario político nacional. Desde la llegada de Carlos Menem a la gobernación de La Rioja en la década de 1970, pasando por su presidencia entre 1989 y 1999, hasta la actualidad con la participación de distintos integrantes de la familia en el oficialismo encabezado por Javier Milei y en el peronismo riojano, el apellido Menem logró mantenerse como uno de los más influyentes del país.

Los orígenes se remontan a la inmigración sirio-libanesa que llegó a la Argentina durante las primeras décadas del siglo XX. Saúl Menehem y Mohibe Akil, padres de Carlos Saúl Menem, se instalaron en la provincia de La Rioja, donde desarrollaron actividades comerciales y formaron una familia profundamente integrada a la sociedad riojana. Carlos Saúl Menem nació el 2 de julio de 1930 en la ciudad de Anillaco, un pequeño pueblo ubicado en el departamento Castro Barros, donde transcurrió gran parte de su infancia y que posteriormente se convertiría en uno de los símbolos políticos de su carrera.

Abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, el primogénito riojano comenzó a militar tempranamente en el peronismo. Su ascenso político estuvo marcado por la construcción de un liderazgo personalista dentro del justicialismo regional. Tras desempeñarse como gobernador de La Rioja entre 1973 y 1976, fue detenido durante la última dictadura militar y permaneció privado de su libertad durante varios años, circunstancia que reforzó su figura dentro del peronismo. Con el regreso de la democracia recuperó rápidamente protagonismo y volvió a ser elegido gobernador en 1983.

Durante la segunda mitad de los años 80 se consolidó como uno de los principales dirigentes nacionales del Partido Justicialista. Con una campaña basada en consignas como la "revolución productiva" y el "salariazo", derrotó inesperadamente a Antonio Cafiero en la interna partidaria de 1988 y quedó consagrado candidato presidencial. La crisis económica, la hiperinflación y el adelantamiento de la entrega del poder por parte de Raúl Alfonsín aceleraron su llegada a la Casa Rosada. El 8 de julio de 1989 asumió la Presidencia de la Nación e inauguró uno de los ciclos políticos más recordados y controvertidos de la democracia argentina.

La llegada de Carlos Menem al poder significó también el desembarco de numerosos integrantes de su círculo familiar en distintas posiciones institucionales. Su hermano Eduardo Menem se convirtió en uno de los hombres más poderosos del Senado, llegando incluso a presidir la Cámara alta durante varios años. Desde ese lugar desempeñó un papel decisivo en la sanción de las principales reformas estructurales impulsadas por el menemismo, entre ellas las privatizaciones, la reforma del Estado y la modificación constitucional de 1994 que habilitó la reelección presidencial.

La familia también quedó representada por Carlos Menem Jr., cuya figura alcanzó enorme notoriedad pública durante los años 90 tanto por su cercanía al Presidente como por su exposición mediática hasta su muerte en un accidente de helicóptero en 1995, uno de los episodios más traumáticos de la historia política de esa época. Paralelamente, la entonces breve primera dama Zulema Yoma -luego desalojada de la Quinta de Olivos- y su hija Zulemita Menem adquirieron una presencia permanente en la vida pública, combinando actividad política, representación institucional y fuerte exposición mediática.

Mientras el menemismo transformaba profundamente la economía mediante la Convertibilidad diseñada por Domingo Cavallo, las privatizaciones de empresas públicas, la apertura económica y las desregulaciones, el apellido Menem se convertía en una verdadera marca política. La familia pasó a ocupar lugares relevantes tanto dentro del Gobierno nacional como en la estructura del justicialismo riojano, donde mantuvo una influencia decisiva incluso después del final del segundo mandato presidencial.

Aunque Carlos Menem dejó la Presidencia en 1999, nunca abandonó la actividad política. Fue senador nacional por La Rioja desde 2005 hasta su fallecimiento en febrero de 2021 y conservó durante años una importante capacidad de negociación dentro del Congreso alineándose al sector antikirchnerista del movimiento fundado por Juan Domingo Perón. Su permanencia permitió mantener vigente la influencia del clan en la política provincial y nacional mientras nuevas generaciones comenzaban a asumir protagonismo.

La consolidación del poder familiar continuó en el siglo XXI. Martín Menem emergió como uno de los dirigentes riojanos con mayor crecimiento político. Electo diputado nacional en 2021, fue designado presidente de la Cámara de Diputados tras el triunfo electoral de Javier Milei en 2023, convirtiéndose en una de las principales autoridades institucionales del país y en uno de los dirigentes más cercanos al Presidente. Desde ese cargo tuvo un rol central en la aprobación de proyectos estratégicos del oficialismo, incluida la denominada Ley Bases y otras iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Por su parte, Eduardo "Lule" Menem se consolidó como el máximo hombre de confianza de la secretaria general de Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei. El riojano y la hermana del mandatario libertario constituyeron una dupla poderosa que impuso condiciones al resto de la dirigencia oficialista, en una guerra subterránea y picante contra el asesor Santiago Caputo y su equipo militante.

En la actualidad, el ex senador Eduardo Menem se posicionó como jefe del clan y continuó siendo una voz consultada dentro del debate constitucional argentino, mientras que distintos integrantes de la familia conservaron influencia en la política riojana. Allí el apellido Menem sigue representando una corriente propia dentro del peronismo provincial, aunque con relaciones variables respecto del oficialismo local encabezado por Ricardo Quintela. Esa convivencia entre sectores peronistas tradicionales y dirigentes identificados con el legado menemista explica que el clan mantenga presencia simultánea tanto en el oficialismo nacional libertario como en diferentes espacios del justicialismo riojano.

Hace meses, el apellido volvió a cobrar impulso mediático con el estreno de la serie "Menem", producida para Prime Video. La ficción, dirigida por Ariel Winograd y creada por Mariano Varela, reconstruye el ascenso político de Carlos Menem desde su etapa como gobernador riojano hasta los momentos más significativos de su presidencia. La producción combina hechos históricos con elementos ficcionalizados y utiliza como hilo narrativo la mirada de un fotógrafo cercano al círculo presidencial. Leonardo Sbaraglia interpreta al caudillo, acompañado por Juan Minujín, Griselda Siciliani, Marco Antonio Caponi, Alberto Ajaka, Jorgelina Aruzzi, Campi y un amplio elenco que recrea figuras centrales de la política de los años noventa.

Más de tres décadas después de la llegada de Carlos Menem a la Presidencia, el clan continúa ocupando espacios de poder. La permanencia institucional de la familia, su capacidad para adaptarse a escenarios políticos muy distintos y la presencia simultánea en el oficialismo nacional y en el peronismo riojano constituyen uno de los casos más singulares de continuidad política en la democracia argentina.