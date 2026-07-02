Lilia Lemoine se sumó al debate detrás de Supergirl

"Acabo de ver Supergirl. Yo tenía razón. La película es buena. El guión tiene ritmo, la historia es clásica, las peleas son fantásticas, es emotiva, deja buenos mensajes y la actriz es espectacular. ¿Qué les molestó? ¿Qué la protagonista fuera una mujer aria bellísima? ¿Qué los malos fueran criminales de guerra rusos depredando niñas en Irán? ¿Qué Supergirl amara a su perro? ¿Qué le enseñara a una jovencita oriental que la venganza no cura el alma? ¿Qué matara a un violador con una espada?", posteó Lilia Lemoine en su cuenta de X.

La legisladora libertaria se metió de lleno en la polémica que gira en torno al nuevo film del Universo Cinemátografico de DC protagonizado por la prima de Superman. A continuación de otras publicaciones de la dirigente de La Libertad Avanza, en esta oportunidad, Lemoine disparó contra la critica especializada que defenestró a Supergirl. En el tuit, la parlamentaria hizo hincapié en los prejuzgamientos de distintos sectores del progresismo mediático que no acompañaron en las reseñas al largometraje protagonizada por Milly Alcock, quien interpreta a Kara Zor-El.

En su etapa de cosplayer, Lemoine modelaba como superheroína en convenciones fandom y eventos de comics, incluso utiliza una imagen suya con el clásico traje de la kriptoniana en su cuenta de la ex Twiter, por lo cual se estima cierto afecto con el personaje y la acérrima defensa en redes sociales de la cinta. "Definitivamente la progresía odia al director y lo desfinancia usando el boicot. Les faltó decir que era una película sionista capitalista nazi pro USA... Propagandistas soviéticos trabajan así. Y la derecha les creyó que era una peli progre feminazi y no fue a verla logrando que fracasara en taquilla. Capaz que también le creen a Putin que es un caballero católico pro familia. El que comente mierda sin haberla visto lo bloqueo. Los que tengan la posibilidad de ir a verla, vayan", cerró la diputada nacional de LLA.

Más allá de lo declarado por Lemoine, lo ocurrido con Supergirl, el segundo largometraje del nuevo Universo DC impulsado por James Gunn y Peter Safran, dejó al descubierto una fuerte división entre la crítica especializada y el público. La película llegó a los cines con la responsabilidad de consolidar el relanzamiento de la franquicia después del buen desempeño de Superman, pero también con la presión de demostrar que DC había dejado atrás la inestabilidad que caracterizó al antiguo universo cinematográfico de Warner Bros., cuya etapa final estuvo marcada por fracasos comerciales como The Flash, Blue Beetle, Shazam! Fury of the Gods y Aquaman and the Lost Kingdom.

Sin embargo, el estreno terminó generando una recepción mucho más fría de la esperada, con críticas divididas, un debut comercial inferior a las previsiones y un intenso debate político y cultural en redes sociales. La producción fue dirigida por Craig Gillespie, con guion de Ana Nogueira, basado principalmente en la historieta Supergirl: Woman of Tomorrow de Tom King y Bilquis Evely. Milly Alcock, quien interpreta a la joven refugiada tras el estallido de Krypton, es acompañada con un elenco encabezado por Eve Ridley, Matthias Schoenaerts como Krem y Jason Momoa como Lobo. También aparece David Corenswet retomando su papel de Superman, reforzando la continuidad narrativa con la película estrenada el año anterior.

A diferencia de otras adaptaciones del personaje, la historia presenta a una Kara mucho más endurecida y emocionalmente marcada por haber presenciado la destrucción de su planeta siendo adolescente. Durante su viaje espacial conoce a Ruthye Marye Knoll, una joven alienígena que busca vengar el asesinato de su padre a manos del mercenario Krem. Ambas emprenden una travesía por distintos mundos mientras Supergirl enfrenta sus propios traumas, en un relato que combina aventuras espaciales con un tono más dramático y melancólico que otras producciones recientes de DC.

The Guardian señaló que el filme apenas realiza algunos comentarios ligeros sobre cuestiones de género —como la diferencia entre que Kal-El sea conocido como "Superman" mientras Kara continúa siendo "Supergirl"— pero sin convertir esas referencias en el eje del relato. En una línea similar, Entertainment Weekly publicó un artículo defendiendo la producción frente a la ola de rechazo inicial y sostuvo que parte de las críticas parecían estar influenciadas por un fenómeno recurrente que afecta a películas protagonizadas por mujeres dentro del género de superhéroes. El medio afirmó que muchas reacciones negativas comenzaron antes del estreno y estuvieron dirigidas contra Milly Alcock más que contra el contenido del largometraje, aunque aclaró que eso no invalida las críticas legítimas sobre el guion o el desarrollo de la historia.

Desde la conducción de DC Studios, James Gunn había concebido Supergirl como una pieza fundamental de su nuevo universo cinematográfico. Después de asumir junto con Peter Safran el control creativo de DC Studios, ambos decidieron abandonar la continuidad del denominado DC Extended Universe, muy golpeado tras los bajos resultados comerciales y las sucesivas polémicas que rodearon a varias de sus producciones, especialmente The Flash, protagonizada por Ezra Miller. Gunn optó por reiniciar prácticamente toda la franquicia comenzando con Superman y continuando con Supergirl, manteniendo únicamente algunos actores en papeles específicos y reorganizando por completo la cronología del universo compartido.

En consecuencia, el estreno de Supergirl terminó convirtiéndose en un caso donde confluyeron algunos debates tangenciales sobre la estética clásica de la superheroina. Sin embargo, la crítica especializada cuestionó mayoritariamente aspectos como la estructura narrativa, el guion, el ritmo, la construcción dramática y el desarrollo de algunos personajes, marcando que el verdadero problema de la producción residía en cuestiones estrictamente cinematográficas antes que ideológicas.