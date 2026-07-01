Jorge Asís lapidario: "El círculo rojo le pica el boleto a Milei"

El escritor y periodista Jorge Asís se volvió a mostrar filoso en su última columna, que tituló "El Círculo Rojo le pica el boleto a Milei". El autor sostiene que el establishment económico y empresarial empieza a darle la espalda al Presidente y reparte su simpatía entre tres nombres que, según su lectura, salen fortalecidos de ese recambio de favores.

El primero de esos beneficiarios es Jorge Brito, presidente del Banco Macro, a quien Asís compara con Mauricio Macri por compartir el peso de ser hijos de figuras poderosas dentro de sus respectivos ámbitos. El columnista destaca que Brito cuenta con el asesoramiento de tres referentes políticos: Emilio Monzó, Nicolás Massot y el economista Diego Bossio, y que mantiene diálogo fluido con gobernadores de distintas provincias, en especial del norte del país.

Según el texto, el deterioro de la imagen del Gobierno se profundizó durante la última gira presidencial por Nueva York, en paralelo a las complicaciones que atraviesa Manuel Adorni y a un nuevo cruce del propio Milei con el empresario Paolo Rocca. En ese contexto, Asís cita a un empresario que le habría dicho, cerca de Times Square, que la dirigencia debía empezar a pensar en otra alternativa porque el mandatario ya no está en condiciones de buscar la reelección.

El segundo nombre que menciona la columna es el de Daniel Hadad, ex dueño de Radio 10 y C5N, hoy al frente de un proyecto de medios digitales con aspiraciones de expansión regional. Asís remarca que, pese a haber amasado una fortuna considerable, Hadad empieza a mostrarse cómodo con la idea de una candidatura presidencial, algo que hasta hace poco descartaba públicamente.

El tercer beneficiario, de acuerdo al análisis, es el economista Carlos Melconian, a quien el autor describe con una extensa trayectoria que incluye pasos por el Banco Central, la city financiera y distintos gobiernos, desde el menemismo hasta su etapa como titular del Banco Nación durante la gestión de Macri. Asís sugiere que Melconian, cada vez más activo en charlas y foros privados, también empieza a soñar con dar el salto a la primera línea política.

La columna cierra con una breve mención al economista Federico González, a quien el autor describe como una alternativa de perfil desarrollista con aspiraciones más acotadas dentro del tablero electoral.