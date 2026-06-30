Cuando Milei destrataba a su nuevo vocero Adrián Ravier: "Muy pobre en su matemática"

El anuncio de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial no llevaba ni una hora cuando desde la oposición salieron a recordar las viejas críticas de Javier Milei a quien hoy designó portavoz. La diputada de Unión por la Patria Teresa García, exsenadora bonaerense y exministra de Gobierno de Axel Kicillof, fue la encargada de reflotar publicaciones de 2018 en las que el actual mandatario destrozaba al economista que pocos años después terminaría sumándose a su propio equipo.

"Ravier no es rival. Es muy pobre en su matemática y ello no le permite entender bien las bases de la economía neoclásica. Y ello lo lleva a importar críticas para aducir que refuta cuando habla de lo que lo excede por mucho", escribió Milei en aquel entonces, todavía en su faceta de polemista televisivo y de redes sociales, lejos de imaginar que algún día lo tendría como vocero.

El cruce no quedó ahí. En otro tuit de la misma fecha, el 1° de mayo de 2018, Milei discutía con el economista Diego Giacomini y llamaba a Ravier "inconsistente y excelentísimo" por sus "fenomenales contradicciones" en la materia de la que, según él, se jactaba de dominar. También llegó a escribir, con ironía: "Pobrecito el Adriancito… Debe ser víctima de un hacker que lo busca desprestigiar".

Al día siguiente, el 2 de mayo, redobló la apuesta y sostuvo que Ravier "carece de velocidad mental para ser parte de un debate de TV", al tiempo que lo describió como "lento y poco formado" y "flojo en microeconomía y matemáticas". La disputa se extendió incluso hasta 2020, cuando Milei lo trató de "imbécil total" y "chanta que habla de Keynes sin leerlo", en medio de un cruce que también salpicó al actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ex titular del Banco Central durante el gobierno de Cambiemos.

Ese historial de agravios públicos, acumulado durante años de peleas dialécticas en Twitter, quedó expuesto justo cuando Ravier pasó a integrar el equipo de comunicación de la Casa Rosada. Para la oposición, el contraste entre aquellas definiciones tajantes y la decisión de incorporarlo como vocero presidencial es una nueva muestra de las contradicciones del mandatario libertario.