Marcela Pagano: "Bettina era socia de Adorni y pidió tener una defensa por separado"

En Modo Fontevecchia, la diputada nacional Marcela Pagano se refirió al escándalo que rodea la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete de la Nación ocurrido este sábado 27 de junio y al avance de las investigaciones judiciales que lo comprometen. En dialogo con el ciclo, la legisladora detalló: "Si yo fuese los Milei, estaría muy preocupada por Bettina Angeletti, porque, además de esposa o pareja, también era socia de Manuel Adorni en estos negocios. Que montó una consultora como fachada para poder facturar a empresas vinculadas al Estado, por ejemplo, YPF".

La referente del bloque Coherencia de la Cámara baja sostuvo: "Se que Bettina Angeletti había planteado la alternativa de tener una defensa escindida a la del marido", y agregó: "Ojala la Justicia investigue para arriba. Investigue si el Presidente o la secretaria general de Presidencia, que era la jefa de Manuel Adorni, estaban al tanto de tantas cosas que pasaban. Por ejemplo, que se facturaba para tener reuniones con ministros".

La renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete de la Nación expuso el colapso de uno de los hombres de máxima confianza de Javier Milei, cercado por investigaciones judiciales que también golpean directamente a su esposa. El expediente principal, radicado en los tribunales de Comodoro Py bajo la lupa del juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita, investiga al ex funcionario por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

Las sospechas surgieron al detectarse un salto patrimonial del 415% entre 2023 y 2025, un bache de siete años en sus registros de ingresos y consumos con tarjetas de crédito que orillaron los 140 millones de pesos entre finales de 2023 y marzo de 2026. Esta cifra duplicaba holgadamente sus haberes en el Estado, abriendo la sospecha sobre el uso de testaferros o triangulaciones luego de comprobarse que empleados de áreas dependientes de su propia cartera le prestaban tarjetas de crédito para compras millonarias en efectivo.

Para Angeletti, este panorama judicial alteró de forma drástica su situación legal y comercial, convirtiéndola en coimputada de la causa por ser socia de su marido en firmas privadas, titular de activos bajo sospecha y beneficiaria de un vertiginoso flujo de fondos que terminó por forzar la salida de Adorni del Gobierno.

A sus 43 años, Bettina Angeletti construyó un perfil profesional centrado en el ámbito corporativo como licenciada en Administración de Empresas por la UADE y graduada como coach ontológica. Su actividad comercial histórica se encuadraba en el sector privado a través de AS Innovación Profesional SRL —una consultora constituida junto a Adorni en 2020— y, fundamentalmente, mediante +Be, una firma de coaching organizacional, liderazgo y desarrollo de estrategias empresariales fundada a mediados de 2024, coincidiendo con los primeros meses de gestión de su esposo en la administración pública.

El vínculo de Angeletti con el Estado comenzó a ser cuestionado judicialmente tras denuncias que revelaron un "circuito triangular de flujos económicos". La mira está puesta en millonarias facturaciones emitidas por su consultora a empresas con fuerte control estatal como YPF, Banco Nación y AySA, así como contratos por 55 millones de pesos vinculados a productoras de espectáculos que a su vez eran proveedoras del Gobierno. El contraste entre su extenso historial como monotributista y su repentino salto a la categoría de responsable inscripta y Ganancias a finales de 2025 encendió las alertas de los organismos de control.

La bitácora de irregularidades que involucra cronológicamente a Angeletti se remonta cuando quedó registrada como la única titular de la Unidad Funcional 380 en el exclusivo country Indio Cua Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz. La adquisición de esta propiedad se convirtió en objeto de denuncia penal por parte de la oposición debido a que Adorni omitió inicialmente incluirla en sus declaraciones juradas. La situación de la quinta de fin de semana empeoró luego de que un arquitecto contratado declarara ante la Justicia haber cobrado del matrimonio la suma de 245.000 dólares en efectivo y sin facturas para remodelar pisos, paredes y construir una pileta con cascada.

Durante el verano, en el feriado de Carnaval de 2025, se detectó un viaje familiar hacia Punta del Este a bordo de un avión privado que despegó desde San Fernando, financiado bajo un dudoso esquema de división de gastos con un periodista allegado. Pero, sin dudas, el escándalo principal que llegó a público conocimiento a través de diversos medios ocurrió en marzo de este año, al confirmarse que Angeletti fue la única familiar de un funcionario público en integrar la comitiva oficial de Milei que viajó rumbo a Nueva York a bordo del avión presidencial en el marco del evento “Argentina Week”.

Frente al asedio del fiscal Pollicita, el matrimonio ejecutó su última maniobra de resguardo, cuando Angeletti presentó formalmente ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) su solicitud para adherirse al régimen simplificado de la controvertida Ley de Inocencia Fiscal. Esta polémica jugada, destinada a blanquear activos y regularizar deudas impositivas de Ganancias sin la obligación de explicar el origen de los fondos, generó fuertes críticas políticas y terminó por sellar el desgaste de la pareja ante la opinión pública semanas antes de la forzada renuncia del jefe de Gabinete.



