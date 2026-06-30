Susana Giménez durísima con Adorni: "Por suerte se fue, ¡una vergüenza!"

Susana Giménez partió el lunes por la noche rumbo a Miami para cumplir compromisos laborales en el marco del Mundial 2026. Pero antes de cruzar los controles migratorios en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, un cronista de Farándula Show la interceptó y le preguntó por la salida de Manuel Adorni del Gobierno. La respuesta fue lapidaria: "Por suerte se fue, una vergüenza", dijo la diva mientras se metía en un ascensor para cortar la conversación. Sin rodeos, sin medias palabras.

Adorni presentó su renuncia el sábado a través de una carta publicada en X, luego de meses de polémica por el crecimiento de su patrimonio desde que ingresó a la función pública y las inconsistencias detectadas en su declaración jurada. Si bien Susana no suele pronunciarse en contra del gobierno de Javier Milei —y en más de una ocasión expresó su apoyo al proyecto libertario—, esta vez no dudó en apuntar directamente contra el exfuncionario.

El momento tuvo algo de espontáneo: en un principio la conductora esquivó el tema con un "ah, no me importa" y hasta preguntó si Adorni se había ido por voluntad propia o lo habían echado. Fue la insistencia del cronista la que le arrancó una posición concreta. No fue la única vez en la noche que dio declaraciones: ante las cámaras de América y eltrece también habló, aunque en ese caso esquivó con más cuidado los temas más calientes.

Susana llegó a Ezeiza acompañada por su hija Mercedes Sarrabayrouse, ambas con gafas oscuras y looks coordinados. El viaje tiene como destino el Hard Rock Stadium de Miami, donde el 3 de julio la Selección Argentina de Lionel Scaloni disputará los dieciseisavos de final ante Cabo Verde. La conductora participará como invitada en Por el mundo, el ciclo de Marley que sigue el Mundial desde las sedes, y que saldrá al aire ese mismo día por Telefe.

Pero el objetivo mayor de la diva es más ambicioso: está en tratativas para entrevistar a Lionel Messi junto a su familia, una charla que ella misma definió como la posible "entrevista del año". "Ojalá pueda hablar con mi Messi adorado de mi corazón", apuntó con su estilo inconfundible. La aparición también marcará su regreso pleno a la pantalla chica, luego de un 2025 en el que prácticamente se mantuvo alejada de la televisión tras su última temporada al frente de su propio ciclo en 2024.