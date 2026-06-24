El video viral con IA de Messi en un cuadro de Van Gogh

El video dura apenas unos segundos, pero alcanzó para volar en las redes. Un usuario de Instagram lo publicó con un comentario simple: "Si Van Gogh pintara el fútbol, sería así". Lo que muestra es a Lionel Messi, recreado con el estilo inconfundible del pintor holandés, pateando una pelota animada a través de La noche estrellada y Los girasoles. Lo hizo con Meta IA, la herramienta de inteligencia artificial de la plataforma.

El resultado tiene algo hipnótico. Los remolinos característicos de Van Gogh se mueven al ritmo del balón, el cielo azul y violeta de Arlés se curva con cada toque, y la figura de Messi aparece con pinceladas gruesas y colores vibrantes, como si el pintor lo hubiera imaginado un siglo antes de que existiera el fútbol moderno. La combinación entre el arte del siglo XIX y la inteligencia artificial del XXI pegó fuerte.

El timing no fue casual, o al menos no pareció serlo. El video circuló mientras Messi atraviesa uno de sus mejores momentos en un Mundial: el 22 de junio, con 38 años y a punto de cumplir 39, metió un doblete ante Austria en el estadio de Dallas y llegó a 18 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo artillero histórico de la competencia al superar al alemán Miroslav Klose. En apenas dos partidos del Mundial 2026 lleva cinco tantos, lo que lo ubica como el goleador del torneo.

El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, lo resumió en la conferencia de prensa de manera que casi no dejó lugar a la discusión: "Tiene 39 años, anota dos goles en este partido y cinco en general al inicio de un Mundial. No es uno de los mejores: es el mejor".

Quizás por eso la imagen del video resuena más allá del algoritmo. Un Messi pintado como Van Gogh, inmortalizado en dos de los cuadros más reconocidos de la historia del arte. Como si la inteligencia artificial hubiera entendido algo que el fútbol repite partido a partido: este hombre pertenece a otra categoría.