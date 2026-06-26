Mick Jagger mostró su camiseta de Argentina para alentar a la Scaloneta

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, se convirtió en el último fichaje ilustre de la hinchada argentina. En un adelanto de una entrevista exclusiva grabada en Londres para La Nación Música, el cantante de 82 años recibió la camiseta oficial de la Selección con el número 10 de manos del periodista Leo Rodríguez, quien se la entregó en nombre del medio y, según sus propias palabras, "de todos los argentinos". El video del momento se viralizó rápidamente en las redes sociales y generó una ola de reacciones entre los hinchas.

Al recibir el obsequio, Jagger desplegó la casaca, la observó con detenimiento y la celebró con un entusiasta elogio en inglés. Aseguró que ya tiene la indumentaria lista para asistir a los estadios durante el Mundial 2026, que irá a ver jugar al equipo de Lionel Scaloni y que la consideró "la camiseta del próximo campeón del mundo". El vocalista suele seguir los partidos que disputa Inglaterra en los mundiales y es conocida en el ambiente futbolero la broma que lo asocia con la mala suerte: en 2010, todos los equipos que apoyó en Sudáfrica quedaron eliminados, entre ellos Argentina, goleada 4-0 por Alemania en cuartos de final.

Cuando el periodista le preguntó si quería revelar el nombre del futuro campeón, Jagger prefirió guardar el misterio con humor. "Lo sé, pero no puedo decírtelo", respondió ante la cámara. Sin embargo, no se privó de lanzar un pronóstico optimista: aseguró de manera tajante que la Scaloneta llegará, como mínimo, a las semifinales del torneo. La frase desató nuevas bromas en las redes.

La aparición del rockero con la camiseta albiceleste reavivó entre los hinchas el temor a la llamada "maldición Jagger", una superstición que nació en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando todos los seleccionados que contaron con su apoyo público terminaron eliminados. En Brasil 2014 el mito se consolidó: Jagger respaldó a la selección local y los brasileños sufrieron el histórico 7-1 ante Alemania en la semifinal. Los brasileños lo apodaron "El Ángel de la Perdición". El video del encuentro con la camiseta argentina acumuló millones de reproducciones en pocas horas.