Alexia Moyano: “El teatro tiene algo irrepetible”

Terminó el ensayo y la sala de El Método Kairós todavía conserva algo de la energía de la ficción. Sobre el escenario quedaron las huellas de una historia atravesada por la soledad, los vínculos y la necesidad de ser escuchados. Alexia Moyano acaba de ponerse en la piel de Rita, uno de los personajes centrales de “No hay otra”, la nueva obra que protagoniza junto a Joana Chiefo y Juan Manuel Correa, quien también dirige; sobre un libro del reconocido periodista Carlos Ares.

Pero ella habla con la misma naturalidad con la que actúa. Sin poses, sin urgencias y con una mirada curiosa que parece observarlo todo. Es que la historia de Alexia no responde al recorrido tradicional. Antes de consolidarse como actriz, se recibió de Administración de Empresas. Y pese a que durante años convivieron en ella los dos mundos, el de la imaginación y las planillas de Excel, finalmente ganó el escenario. Desde entonces construyó una carrera tan profunda como diversa, alternando teatro oficial, circuito independiente, cine y televisión.

En los últimos años su trabajo también cruzó fronteras. Participó en el film “Mi amigo el pingüino”, protagonizado por Jean Reno, que la llevó a compartir una experiencia cinematográfica de alcance global. Tanto en el mainstream como en lo alternativo, su premisa pareciera ser siempre la misma, la búsqueda de personajes complejos, humanos y emocionalmente desafiantes.

Noticias: “No hay otra” propone una historia atravesada por la soledad contemporánea.

Alexia Moyano: La obra me llegó en un momento en el que ya estaba comprometida con otro proyecto y dudé mucho antes de aceptarla. La leí varias veces porque sentía que había algo que no me dejaba soltarla. Me atrapó la forma en que aborda temas profundos como la incomunicación, la salud mental y la necesidad de ser escuchados, pero sin caer en golpes bajos. Tiene humor, ritmo y humanidad. Además, propone una mirada muy actual sobre un mundo hiperconectado en el que, paradójicamente, muchas personas siguen sintiéndose profundamente solas.

Noticias: La obra muestra el vínculo entre dos mujeres muy diferentes. ¿Qué sucede entre tu personaje de Rita y Vivi?

Moyano: La relación es el corazón de la historia. Viviana, interpretada por Joana Chiefo, es una mujer solidaria, espiritual y abierta. Rita, en cambio, llega cargada de prejuicios y defensas. Son casi polos opuestos. Lo hermoso es ver cómo ambas se transforman a través del encuentro. Viviana le aporta sensibilidad y escucha a Rita, mientras que Rita le transmite coraje y la impulsa a cuestionar ciertas estructuras. La obra habla justamente de eso, de cómo el otro puede convertirse en una posibilidad de cambio cuando uno se anima a bajar las defensas.

Noticias: Alternaste teatro oficial, independiente y comercial. ¿Qué te sigue enamorando del escenario?

Moyano: El teatro tiene algo irrepetible. Cada función ocurre una sola vez y depende de una energía compartida entre actores y espectadores. Esa experiencia me sigue fascinando. He trabajado en espacios muy diversos, desde el Teatro San Martín hasta Microteatro, y en cada uno encontré desafíos distintos. Lo que me moviliza es la posibilidad de contar historias y generar una experiencia viva. Esa cercanía con el público sigue siendo uno de los mayores privilegios de esta profesión.

Noticias: Y entre una obra y otra, tenés mucho recorrido en cine.

Moyano: El cine me produce una fascinación difícil de explicar. Cuando pasa mucho tiempo sin filmar siento que me falta algo esencial. Hay una dimensión de la cámara, del detalle y de la intimidad que me resulta profundamente atractiva. Me gusta la construcción minuciosa de un personaje y la posibilidad de que una escena quede registrada para siempre. Son lenguajes distintos al teatro, pero complementarios. Cada vez que vuelvo a un set siento la misma emoción que cuando empecé a trabajar en esta profesión.

Noticias: “El último gigante”, película protagonizada por Oscar Martínez, en la que hacés de su hija, funcionó muy bien en plataformas.

Moyano: Fue una película muy movilizadora. Tiene una sensibilidad enorme y una historia que conecta con emociones muy profundas. Me tocó interpretar a una mujer atravesada por vínculos familiares complejos y fue un trabajo muy enriquecedor. Lo que más recuerdo es la intensidad emocional que generaba el material incluso durante el rodaje. Hay películas que uno disfruta mientras las hace y otras que además permanecen mucho tiempo después. Para mí, “El último gigante” pertenece a esa segunda categoría.

Noticias: En “Mi amigo el pingüino” compartís cartel con Jean Reno.

Moyano: Fue una experiencia extraordinaria. Todo comenzó con un casting en inglés y terminó convirtiéndose en una película que me llevó a trabajar con equipos de distintos países. Interpreté a una bióloga de la Patagonia argentina y encontré una conexión muy fuerte con ese universo. Lo más interesante fue descubrir cómo una producción internacional puede funcionar con enorme profesionalismo sin perder humanidad. Desde el primer encuentro sentí que el proyecto fluía naturalmente y eso hizo que todo el proceso fuera muy especial.

Noticias: ¿Qué recuerdo guardás de Jean Reno y del estreno mundial de la película?

Moyano: El estreno en Los Ángeles fue inolvidable. Compartir ese espacio con figuras como Jean Reno y Adriana Barraza fue una experiencia muy enriquecedora. Lo que más me sorprendió fue la naturalidad con la que todos convivíamos alrededor de la película. Había profesionalismo, respeto y una sensación muy fuerte de pertenecer al mismo proyecto. Con Jean Reno el vínculo fue cordial y muy profesional. Ver de cerca a un actor cuya filmografía admiré durante años fue, sin duda, uno de los momentos más importantes de mi vida.

Noticias: Antes de dedicarte a la actuación te recibiste de Administración de Empresas.

Moyano: Sí, pero nunca ejercí. Solamente me recibí y colgué el título. Porque la actuación apareció como una necesidad vital. Mientras avanzaba en la carrera, entendí que lo que verdaderamente me movilizaba era contar historias. Fue una decisión que implicó asumir riesgos, pero nunca me arrepentí.

Noticias: ¿Cuándo descubriste que querías ser actriz?

Moyano: No hubo un único momento. Fue un proceso. Siempre me gustaron la literatura, las historias y la observación de las personas. El comienzo fue el taller de teatro que hice con Virginia Lago y después ya con Helena Tritek fue una devoción. Descubrí que actuar me permitía explorar distintas vidas y la posibilidad de transformarme, me fascinaba.

Noticias: Sos madre de tres hijos. ¿Cómo lograste construir una carrera tan intensa sin resignar la vida familiar?

Moyano: Es un trabajo cotidiano y colectivo. Tengo dos hijos varones y una hija, y la organización familiar requiere mucho diálogo y mucho compromiso. Siempre digo que el desafío no son los hijos, sino encontrar un equilibrio entre todos los integrantes de la familia. Hay momentos de enorme exigencia laboral, viajes, funciones y rodajes, pero también existe una red afectiva que sostiene. No creo en la idea de perfección. Creo en encontrar acuerdos para que cada uno pueda desarrollarse sin perder de vista lo importante.

Noticias: La maternidad aparece con frecuencia en tus personajes.

Moyano: Porque es un universo inmenso, profundo y que me atraviesa completamente. He trabajado en proyectos que abordaban la depresión posparto, el agotamiento emocional y los desafíos cotidianos de criar hijos. Son temas complejos, llenos de matices, que merecen ser tratados con sensibilidad. Me atraen especialmente las historias que se animan a mostrar esas zonas menos idealizadas de la experiencia humana.

Noticias: Además de actuar, organizás cada año un tour teatral por Londres. ¿Cómo nació esa iniciativa?

Moyano: Nació de una pasión absoluta por el teatro. Hablo inglés fluido y desde hace años viajo regularmente a Londres para ver espectáculos. En un momento pensé que sería maravilloso compartir esa experiencia con otras personas. Así surgió el London Theatre Tour, una propuesta en la que recorremos la ciudad y asistimos a las producciones más importantes de la cartelera londinense. Es una combinación de viaje cultural, experiencia artística y recorrido guiado por una de las capitales teatrales más importantes del mundo.

Noticias: ¿Qué tiene Londres que la convierte en una referencia teatral internacional?

Moyano: Junto con Nueva York y Buenos Aires, es una de las grandes capitales escénicas del planeta. Lo fascinante es la convivencia entre clásicos, dramaturgia contemporánea, musicales y propuestas experimentales de altísimo nivel. Cada año seleccionamos algunas de las obras más destacadas de la temporada porque la oferta es inmensa. Para mí es una manera de seguir aprendiendo, de observar tendencias y de recordar que el teatro sigue siendo un lenguaje vivo que se reinventa constantemente.