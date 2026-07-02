El caso Adorni y la danza de los voceros: quiénes llegaron y quiénes se fueron

El escándalo que envuelve a Adorni obligó a Milei a decidir su salida y tomar decisiones. Hizo algo que a priori es llamativo para alguien que pretendía retener al jefe de Gabinete en su cargo: lo empezó a vaciar de poder, con la idea de que sean otros los que pongan la cara y no el cuestionado funcionario.

El economista y diputado por La Pampa, Adrián Ravier, asumió como nuevo vocero presidencial, mientras que Fabián Fernández fue designado secretario de Comunicación y Prensa en reemplazo de Javier Lanari.

La llegada de Ravier es una rareza dentro de La Libertad Avanza. Fue designado por el propio mandatario, a diferencia de lo que venía ocurriendo al menos desde las elecciones legislativas del año pasado, cuando Karina Milei se había quedado con la potestad de ser quien designaba y echaba funcionarios. Otra rareza es que el economista liberal no sólo tiene vínculo directo con el Presidente sino también con las otras dos puntas del vértice de poder. Con Santiago Caputo tiene vínculo a través de la Fundación Faro, donde es director académico, y también cuenta con el visto bueno del karinismo, que aprobó su desembarco como presidente del partido La Libertad Avanza en La Pampa. Ahora habrá que ver cuánto logra mantener este delicado equilibro en el cargo.

En paralelo, Adorni antes de irse confirmó la salida de Javier Lanari, quien ocupaba la Secretaría de Comunicación y Prensa desde el inicio de la gestión. “Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari”, expresó el ex jefe de Gabinete. Los que hablaron con el saliente funcionario en estos días dicen que lo vieron más que exhausto: casi comido no sólo por lo que es el trabajo en la función pública sino por quedar dentro del escándalo Adorni. Eso se dio por ser su hombre de confianza, pero también la diputada Marcela Pagano lo acusó de ser "quien le llevaba los bolsos" al ex jefe de Gabinete. Lanari por ahora no se fue a ninguna otra área del Gobierno, a pesar de lo que se había especulado en un primer momento.

El reemplazante de Lanari es Fabián Fernández, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como director de Prensa y Comunicación de YPF. Fernández tiene experiencia previa en gestión municipal y en especial en la intendencia de Lanús cuando la gobernaba el PRO. De hecho, al frente de YPF está Horacio Marín, a quien Mauricio Macri había ternado para reemplazar a Guillermo Francos cuando dejó la jefatura.

¿Serán estos los últimos cambios en estas áreas del Gobierno? Difícil.

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